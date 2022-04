Mutter übt Kritik an der Kinderbetreuung in Asperhofen

Werbung

„Unzureichend“ und „kaum tragbar“ –ist für Barbara Motter das Betreuungsangebot in Asperhofen. In einem offenen Brief auf Facebook kritisierte die zweifache Mutter zum einen die Lücken in den Ferien.

Laut ÖVP-Bürgermeister Harald Lechner sind der Gemeinde bei diesem Thema die Hände gebunden: „Da wir öffentliche Gelder verwalten, muss ein gewisser Bedarf bestehen, um ein Angebot zu schaffen.“ Die Mindestanzahl liege bei fünf Kindern, was ohnehin niedrig sei. Abseits der Sommerferien werde diese Grenze jedoch meistens nicht erreicht.

Zusätzlich monierte Motter den fehlenden Frühhort für Volksschulkinder. Sie arbeitet Vollzeit in Wien, ihr Arbeitsweg dauert entsprechend lange. Aus Sicht der Gemeinde ist die Situation allerdings ähnlich wie in den Ferien: Es gebe zu wenig Bedarf. Hinzu komme ein Personalproblem wegen des kurzen Zeitraums und der notwendigen Vertretung im Krankheitsfall.

Zwischen strukturellem Problem und Rollenbild

„So sehr wir uns bemühen beziehungsweise wie groß das Verständnis für unsere Familien ist – wir können nicht für alle die optimale Lösung anbieten“, erklärt Lechner. Er sieht darin ein strukturelles Problem des ländlichen Raums und verweist auf Lösungsansätze wie die „Familiengruppe“ in den Sommerferien. Gleichzeitig erschwere die Corona-Pandemie die Situation, da Kinder verschiedener Einrichtungen nicht durchmischt werden können.

Motter hingegen fühlt sich in ein altes Rollenbild gedrängt: „Wir leben im 21. Jahrhundert und ich bin eine berufstätige Frau in einer Führungsposition und Mutter. Wie kann es sein, dass es keine Möglichkeit gibt, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen?“

Nach öffentlichen Alternativen abseits ihres Wohnorts hat sie sich bereits umgeschaut. Allerdings ist Kinderbetreuung Ländersache, die Partnergemeinde Neulengbach habe ebenfalls keine lückenlose Betreuung und andere Gemeinden sähen Probleme wegen der Versicherung. Einen Hoffnungsschimmer gibt es: Lechner zufolge wird aktuell an einer gemeindeübergreifenden Kooperation für die Schließzeiten in den Ferien gearbeitet.

