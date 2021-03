Rund 40.000 Euro sind heuer für die Spielplatz-Offensive vorgesehen. „Wir wollen neue Akzente setzen“, sagt Familienstadträtin Maria Rigler.

Das Spielplatz-Büro hat die Stadtgemeinde beraten, mit Maßnahmen im Schlosspark-Spielplatz soll gestartet werden. „Dann werden wir uns nach der Reihe die anderen Plätze anschauen und überlegen, wie man sie attraktiver gestalten könnte“, so die zuständige Politikerin.

Erste Ideen wurden bereits geboren: So soll etwa im Schlosspark-Spielplatz eine breite Hangrutsche mit einem kleinen Klettersteig daneben errichtet werden. „Es ist alles in Diskussion, die Vorbereitungen laufen, im Gemeinderat soll der Beschluss gefasst werden“, sagt Maria Rigler auf Anfrage der NÖN.

Die ÖVP-Familienstadträtin hat sich gemeinsam mit der zuständigen Gemeinderätin Claudia Anderl von den Grünen einen Überblick verschafft. „Es wurden schon einige interessante Ideen entwickelt, die nun geprüft und diskutiert werden sollen. Beispielsweise bietet sich am Kinderspielplatz Schlossparkt beim Sandspielbereich ein Kleinkindbereich an, eventuell mit einer Sandspielförderanlage“, so Rigler. Der Hang soll auf alle Fälle mitgenutzt werden. Einige neue Spielgeräte sollen mit noch gut nutzbaren, vorhandenen kombiniert werden.

Über die Neugestaltung freut sich auch Claudia Anderl: „Gerade der Spielplatz in der Stadt wird von Familien und von den Kindergärten gerne genutzt und hat viel Zulauf, ist aber schon sehr in die Jahre gekommen.“