2,45 Millionen in Volksschule Altlengbach investiert

Wegen der Corona-Pandemie fand der Festakt erst jetzt statt. Bürgermeister Michael Göschelbauer begrüßte die vielen Gäste am Freitag in einem bis auf den letzten Platz gefüllten Turnsaal. Sein besonderer Gruß ging an alle Gemeinderäte der Marktgemeinde und insbesonders der Arbeitsgruppe Volksschule Zu- und Umbau mit Vizebürgermeister Daniel Kosak an der Spitze, die für diesen Zu- und Umbau sorgten.

Michael Göschelbauer betonte, dass 2,45 Millionen Euro in die Bildung investiert wurden und die Volksschule Altlengbach nun zu den modernst ausgestatteten Schulen in Niederösterreich gehört.

In den vergangenen Jahren hat auch die Digitalisierung Einzug in die Volksschule gehalten. Die vier neuen Klassen verfügen über digitale Tafeln, jede Klasse hat Computerarbeitsplätze und zwei Laptops und im ganzen Haus gibt es eine gute Internetverbindung. Das Lehrerzimmer bietet großzügige Arbeitsplätze für die Pädagogen. Jeder Lehrer wurde mit einem Laptop ausgestattet.

Im Zuge des Zubaus wurden vier neue Klassenräume geschaffen, im gesamten Haus Lärmschutzdecken montiert und die WC-Anlagen erneuert. Die Garderobe wurde vergrößert. Der Werkraum wurde mit tollen Werkbänken ausgestattet, die Nachmittagsbetreuung erhielt neue kindgerechte Räume mit direktem Zugang zum Schulgarten, der mit neuen Spielgeräten ausgestattet wurde.

Die Bildungsarbeit in der Volksschule wurde sehr gelobt. Bildungsdirektor Johann Heuras betonte, dass die Volksschule Altlengbach hervorragende Leistungen hervorbringe und gratulierte dazu dem gesamten Lehrkörper. Volksschuldirektorin Karin Scheibelreiter hielt fest: „Nicht nur die Wissensvermittlung, sondern auch die Herzensbildung steht an unserer Schule im Mittelpunkt.“

Bei der Eröffnungsfeier präsentierten die Volksschulkinder mit ihren Lehrern ein buntes, abwechslungsreiches Programm mit viel Gesang und Tanz. Nach der Segnung des Zu- und Umbaus durch Pfarrer Grzegorz Ragan lud der Elternverein noch zu einem tollen Buffet ein. Lehrer und Kinder führten die Gäste durch die neue Schule. Die Blasmusikkapelle Altlengbach rundete das musikalische Angebot ab.

