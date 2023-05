Spektakulärer Start der Karpata Trophy in Brand-Laaben

Die bekannteste und härteste österreichische Offroad-Trophy startete vergangenen Samstag in der Hellsklamm in Laaben nach Rumänien. Altbürgermeister Helmut Lintner brachte vor zehn Jahren den Start dieser spektakulärsten Rallye nach Laaben. „Damit ist der Sport wieder einmal verantwortlich für ausgebuchte Hotelbetriebe in der Region“, freut er sich.

Auch in der Linde waren viele Teilnehmende untergebracht. Lindenwirtin Gerti Geidel berichtet: „Das sind richtige Abenteurer und sie sind total freundlich.“ Bereits am Freitag trainierten die 81 Teams aus ganz Europa für die erste Sonderprüfung in der Hellsklamm. An jeder Ecke standen die Jeeps, Pinzgauer, Geländewagen, vollbepackt mit Outdoor-Geräten und Ausrüstung. Veranstalter Georg Müller-Hartburg hat für diese spektakuläre Offroad-Trophy die Hellsklamm als würdige Startlocation auserkoren. Schon zu Beginn war die Stimmung unter den Teilnehmern bestens. Nach der Vorstellung der 81 Teams aus ganz Europa war live on stage: Granpa's Finest.

Am Samstag startete die Super Karpata Trophy mit einer Sonderprüfung in der Hellsklamm. „Heuer ist die Karpata durch die ständigen Regenfälle noch schwieriger“, weiß Hannes Schlaghuber aus Stockerau, der die Karpata Trophy schon zum vierten Mal in Angriff nimmt.

Nach der Sonderprüfung in der Hellsklamm müssen 700 Kilometer über Budapest in den „Wilden Westen“ Rumäniens zurückgelegt werden. Eine Woche lang müssen dann die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den Karpaten nach GPS-System im extremen Gelände fahren. Ein Helikopter begleitet den Tross, um in Extremfällen Hilfe leisten zu können. Wegen des Helikopter-Einsatzes galt am Samstag absolutes Startverbot für Drohnen.

