„O'zapft is“ in Maria Anzbach

„O'zapft is" hieß es am Sonntag beim 17. Oktoberfest, das bei sommerlichen Temperaturen auf dem Marktplatz von Maria Anzbach stattfand, ÖVP-Parteiobmann Christian Braunbeck und sein Team sorgten wieder für eine gute Organisation. Das Angebot an Weißwürsten, Brezn, Opaztn , Bratwürstl, Bier hat den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern geschmeckt.

Im Rahmen des Oktoberfestes wurden zwei Mitglieder des Musikvereins Eichgraben-Maria Anzbach geehrt. Die Bürgermeisterin Karin Winter überreichte eine Urkunde an Friedrich Viernstein, der das Leistungsabzeichen in Silber auf der Trompete mit ausgezeichnetem Erfolg bestanden hat. Die Ehrenmedaille in Bronze erhielt Verena Fasser für ihre 15-jährige aktive Musikausübung.