Musikprogramm bis Weißwurstinsel

Hektoliterweise Bier, zehntausende Weißwürscht und Hendl, Lebkuchenherzen oder Brezen wandern beim Oktoberfest auf der Münchner Theresienwiese, das am Wochenende eröffnet wurde, über die Tresen. Das Oktoberfest in München ist eines der größten Volksfeste und Vorbild für viele kleine, die auch in der Region stattfinden.

So hat sich das Maria Anzbacher Oktoberfest in den vergangenen Jahren zu einem festen Bestandteil des gesellschaftlichen Herbstlebens in Maria Anzbach entwickelt. Heuer findet das Fest, das von der ÖVP Maria Anzbach organisiert wird, am Sonntag den 1. Oktober, von 10 bis 17 Uhr am Marktplatz statt. ÖVP-Obmann Christian Braunbeck freut sich, wieder gemeinsam mit dem Team der ÖVP die Maria Anzbacher zu Weißwurst, Brezn und selbstgemachten Obazdn, im Anschluss an die Erntedankfeier der Pfarre, einladen zu können. Passend zum Thema gibt es selbstverständlich auch Bier sowie passend zur Jahreszeit Sturm und diverse Fruchtsäfte aus der Region. Neben den kulinarischen Genüssen bietet das Oktoberfest zudem ein Unterhaltungsprogramm für Groß und Klein. Musikalische Darbietungen vom Musikverein Eichgraben-Maria Anzbach und Aktivitäten sorgen dafür, dass der Marktplatz in Maria Anzbach wieder bunt bespielt wird. Junge Besucherinnen und Besucher können sich auf eine Vielzahl von Attraktionen freuen, insbesondere den Oachkatzlschwoaf und die Hüpfburg am Marktplatz. Obmann Christian Braunbeck: „Wir freuen uns schon sehr auf ein paar gemütliche Stunden mit unseren Mitbürgern und Gästen. Traditionen wie diese hält man gerne hoch“. Unabhängig von den Wetterbedingungen wird das Oktoberfest in jedem Fall durchgeführt.

Johann Steinberger senior mit Ehrenobmann Alois Geppl und Gattin Antonia beim Oktoberfest des Kameradschaftsbundes im Vorjahr. Foto: Klement

Kameraden feiern Fest seit vielen Jahren

Zünftig geht es auch bei den Altlengbacher Kameraden zu, und das schon seit mittlerweile 25 Jahren, wie Obmannstellvertreterin Christine Grauer vom Ortsverband weiß: Davor habe es Weinlesefeste gegeben, die dann in die Oktoberfeste übergegangen seien. „Weil wir in unserem Laabental ja keinen eigenen Wein haben“, ergänzt sie. Zuletzt seien immer gut 200 bis 300 Gäste aus der ganzen Region zum Oktoberfest des Kameradschaftsbundes gekommen, so Grauer, „sogar aus Traismauer, Gerersdorf bei St. Pölten, Herzogenburg und Michelbach.“ Beim Oktoberfest, das heuer am Samstag, 7. Oktober im Hotel Steinberger in Altlengbach über die Bühne gehen wird, ist einiges für die Gäste vorbereitet: „Es gibt einen feierlichen Einzug, Damenspenden, eine Bierverkostung, ein Glücksrad und eine Weißwurstinsel und wir haben eine tolle Tombola für unsere Gäste vorbereitet“, gibt Christine Grauer Einblick auf die der Veranstaltung. Für flotte Tanzmusik sorgt die Gruppe „AlpenVorlandPower“, und der Wirt selbst wird den Bieranstich vornehmen.

Oktoberfest mit Oldtimertreffen

Tradition hat auch das Oktoberfest auch in Murstetten: Gastronom Walter Kahri hat Pionierarbeit geleistet: „2001 ist mir die Idee gekommen etwas Neues in der Region, nämlich das erste Oktoberfest mit Blasmusik, Spanferkel und Weißwürsten, in Murstetten zu veranstalten.“ Input sei das Münchner Oktoberfest gewesen. Kahri: „Dankenswerter Weise war der Musikverein Murstetten von der ersten Stunde mit dabei. Daran hat sich bis heute nichts geändert und ohne die Hilfe der Musikanten könnten wir so manchen Ansturm nicht bewältigen.“ Im Laufe der Zeit war die Idee geboren ein Oldtimertreffen beim Oktoberfest zu organisieren.

Jede Menge Stars am Traisner Oktoberfest

Eines der größten Oktoberfeste des Landes geht in Traisen im Bezirk Lilienfeld über die Bühne. Heuer findet es von 29. September bis 1. Oktober und von 4. Oktober bis 8. Oktober im Bauer-Event-Stadl und der Traisner Stockschützenhalle statt. „Mein Vater Gerhard Bauer war einmal in München am Oktoberfest und brachte die Idee nach Traisen. Aller Anfang ist natürlich schwer. Damals kamen nur wenige Leute und wir mussten das Konzept des Traisner Oktoberfestes so verbessern, dass es heute so dasteht, wie es unsere Gäste wünschen“, erinnert sich Kevin Bauer. Jedes Jahr strömten seither mehrere 1.000 Gäste aus Nah und Fern nach Traisen. Auch viele Stars blieben den Bauers über Jahre hinweg treu.