Schöne alte Autos aus den Garagen geholt .

Auch der Oldtimer Club musste über zwei Jahre mit Veranstaltungen pausieren. Am Samstag aber wurden von den Oldtimerbesitzern für eine Ausstellung die wunderschönen und blitzblank polierten alten Fahrzeuge aus den Garagen geholt und am Trainingsplatz der Fahrschule Leitgeb in Neulengbach Besuchern und Oldtimerfreunden gezeigt.