Modellflugzeug stürzte ab und verursachte kleinen Flurbrand

Aufgrund der sommerlichen Hitze und der Trockenheit trat erst in der Vorwoche die Waldbrandverordnung in Kraft. Wenige Tage später rief ein Flurbrand in Ollersbach die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr auf den Plan.

Ein Modellflugzeug, das laut Feuerwehr vermutlich aufgrund eines technischen Defekts abgestürzt war, fing Feuer. Hilfe war glücklicherweise rasch zur Stelle, ein Feuerwehrmann war in der Nähe. „Durch das schnelle Eingreifen konnte der Brand mit einem Feuerlöscher schnell gelöscht werden und somit die Ausbreitung des Brandes auf das Feld verhindert werden“, zeigt sich die Feuerwehr erleichtert, dass nicht mehr passiert ist.