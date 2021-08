Wenige Tage noch, dann sind die Olympischen Spiele in Tokio schon wieder Geschichte. Am 8. August erlischt die Olympische Flamme, aber unsere Sportvereine hoffen natürlich, dass sie vor allem unter den Jugendlichen noch lange weiter brennt und die bislang fünf Medaillen für Österreich (bei Redaktionsschluss) einen Sportboom auslösen.

Aber bekommen die sogenannten Randsportarten durch diese Olympischen Erfolge tatsächlich Aufwind?

Fritz Hackl, Obmann der Radsektion Altlengbach hofft das. Nie hätte er zu träumen gewagt, dass ausgerechnet Österreichs Radsport das Sommermärchen schreibt. Noch dazu bei den Frauen, die bislang wahrlich nicht im Fokus des Interesses standen, auch nicht bei Österreichs Radsportfunktionären.

„Diese Goldene durch Anna Kiesenhofer im Straßenradrennen war der Höhepunkt aus österreichischer Sicht, das war schon klar, als sie über die Ziellinie fuhr“, riss es Hackl bei diesem Rennen schon am Morgen aus seinem Fernsehstuhl. Für ihn war es „der genialste Husarenritt im Radsport“, den er je gesehen hat. Und er muss es wissen, denn Hackl ist seit Jahrzehnten mit dem Radsport eng verbunden. „Für einen solchen Sieg brauchst du einen genialen Kopf und den absoluten Siegeswillen. Dass dann der Plan so aufgeht, dazu gehört aber auch Glück“ ist sich Hackl im Klaren. „Aber das brauchst du im Spitzensport sowieso. Und Anna Kiesenhofer ist ein absolutes ‚Viech‘, wie es das nur im Radsport gibt“, schwärmt Hackl voller Respekt.

Hackls Sohn Patrick schnupperte Profiluft

Einst zählte auch Hackls Sohn Patrick zu den talentiertesten Radsportlern Österreichs, der mehrmals die Österreichrundfahrt bestritt und den Sprung in ein Continental-Team schaffte, also in die zweithöchste Liga im internationalen Radsport. Und Fritz Hackl ist selbst ein Radsportbesessener, der auch für sein Lieblingshobby enorm viel geleistet hat. Sowohl die Staatsmeisterschaften im Mountainbiken als auch einen Staatsmeisterschaftslauf im Cross-Country richtete er in Laaben aus.

„Doch die Olympischen Spiele sind die größte Bühne im Sport und können wirklich die Fans begeistern“, geht er daher davon aus, dass Kiesenhofers Leistung den Radsport aus der Krise führen kann. „Zumindest hat sie mit dieser Goldenen aber österreichische Sportgeschichte geschrieben, von der man ewig reden wird!“