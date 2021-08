„Film ab“ heißt es am nächsten Wochenende gleich fünf Mal. Von 26. bis 28. August geht das Open Air-Sommerkino über die Bühne. Die Stadtgemeinde lädt heuer zum dritten Mal zum Kino unter freiem Himmel ein. „Wir wollten das Kino eigentlich immer Anfang Juni machen, aber wegen Corona mussten wir sowohl im Vorjahr als auch heuer auf August verschieben“, informiert Stadträtin Maria Rigler.

Eine Gruppe von etwa 20 Personen hat die Streifen ausgewählt. Drei Filme für Erwachsene werden im Innenhof des Gerichts präsentiert, zwei Kinderfilme gibt’s im Stadtkeller.

Am Eröffnungstag ist „Die beste aller Welten“ zu sehen. Der mehrfach ausgezeichnete Film von Adrian Goiginger handelt von einer heroinsüchtigen Frau und der Liebe zu ihrem Sohn. „Wir wollten den Regisseur zur Filmpräsentation einladen, aber er kann wegen Schnittarbeiten in München leider nicht kommen“, bedauert Maria Rigler. Auch Hauptdarstellerin Verena Altenberger hat andere Verpflichtungen: Sie steht beim „Jedermann“ in Salzburg als Buhlschaft auf der Bühne.

Die weiteren Abendfilme sind die US-amerikanische Tragikomödie „Green Book“ und die Komödie „Master Cheng in Pohjanjoki“. Für die Kinder lüftet „Checker Tobi“ am Freitag das Geheimnis unseres Planeten, und am Samstag treibt Pippi Langstrumpf auf der Kinoleinwand ihr Unwesen.

Maria Rigler freut sich auf das Kinowochenende, das sie gemeinsam mit Alexander Syllaba vom Cinema Paradiso eröffnen wird.