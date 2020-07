„Es freut mich, das ungebrochene Engagement der Kulturschaffenden in Neulengbach zu spüren. Ein tolles Programm wurde für August auf die Beine gestellt. Seit März fanden keine Veranstaltungen statt und jetzt dürfen wir uns auf einen Open-Air-Kultursommer mit buntem Programm freuen“, kündigt Kulturstadträtin Maria Rigler mit Stolz den Neulengbacher Kultursommer von 1. August bis 6. September im Innenhof des Gerichtsgebäudes in Neulengbach an.

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der derzeit gültigen Corona-Maßnahmen statt. Ein Präventionskonzept wurde gemäß den Vorgaben der Bundesregierung erstellt. Abstand halten werde das oberste Gebot sein. „Ich freue mich auf ein paar schöne Stunden im ansprechenden Ambiente mit großartigem kulturellem Programm,“ ergänzt Bürgermeister Franz Wohlmuth.

Auch das im Mai geplante Sommerkino kann nun doch stattfinden: Von 4. bis 6. September werden drei Hauptfilme und zwei Kinderfilme gezeigt.

Für den Neulengbacher Kultursommer hat der Gemeinderat einstimmig einen Budgetrahmen von 10.000 beschlossen.