Thorsteinn Einarsson kommt nach Neulengbach

NÖN: Sie spielen auf großen Bühnen im In- und Ausland, wie kam es dazu, dass Sie auf der kleinen Bühne im Gericht im Neulengbach auftreten?

Thorsteinn Einarsson: Für mich geht es nicht um die Größe der Bühne, sondern um die Verbindung zum Publikum. Auf kleineren Bühnen kann man den Menschen, für die man singt, ins Gesicht sehen und spürt oftmals eine viel stärkere Reaktion als auf riesigen Stages – mir macht beides sehr viel Spaß und Freude.

Haben Sie irgendeinen Bezug zu Neulengbach?

Einarsson: Tatsächlich, ich war vor einiger Zeit für eine Weile für eine Songwriting Session mit dem Künstler „Omido“ in Neulengbach.

Was ist die größere Herausforderung: Ein Auftritt vor tausenden Menschen oder ein Konzert im kleinen Rahmen?

Einarsson: Ich liebe beides, weil sowohl große Bühnen als auch kleine Hallen für sich einfach immer etwas Spezielles haben. Aber ein Konzert im kleinen Rahmen ist definitiv schwieriger! Vor tausenden Menschen zu spielen ist oft „einfacher“ in dem Sinn, dass das nahe, persönliche Verhältnis zum Publikum durch die Massendynamik verschwimmt. In einem kleineren Raum, wo du jeder Person direkt ins Gesicht sehen kannst und die direkte Reaktion des Einzelnen unmittelbar spürst, musst du umso mehr auf die Crowd eingehen – es ist viel intimer und sensibler!

Was erwartet die Zuhörerinnen und Zuhörer beim Konzert in Neulengbach?

Einarsson: Ein Abend voller Musik, persönlicher Geschichten und echter Emotionen!

Sie waren 18 Jahre jung, als Sie mit der Castingshow „Die große Chance“ bekannt wurden. Wie schnell haben Sie sich an die wachsende Popularität gewöhnt? Und wie gehen Sie jetzt damit um?

Einarsson: Das hat sehr lange gedauert. Ich glaube, so ganz gewöhnt man sich nie daran. Persönlich würde ich sagen, habe ich seit ca. einem Jahr tatsächlich erst eine sehr ruhige und gesund Art mit der Situation umzugehen.

Was war für Sie das absolute Highlight Ihrer bisherigen Musikkarriere?

Einarsson: Da gibt es dankenswerterweise echt einige mittlerweile, aber zum ersten Mal vor tausenden Menschen auf der Hauptbühne beim Donauinselfest zu stehen und zu hören, wie über 30.000 Menschen den eigenen Song „Leya“ singen, ist einfach etwas ganz Besonderes.

Wo wollen Sie unbedingt einmal ein Konzert geben?

Einarsson: In meiner Heimat Island! Ich habe da noch kein echtes Konzert gespielt, hoffe aber, dass das bald mal passiert!

Welche Rolle spielt Island für Sie und Ihre Musik?

Einarsson: Ich versuche so oft es geht in Island zu sein, um meine Familie zu besuchen. Das ist natürlich nicht immer leicht, aber durch Social Media und Videocalls bleibe ich, auch ohne immer dort zu sein, ständig in Kontakt mit meiner Familie. Eine spezielle Rolle in der Musik spielt Island nicht direkt, weil meine Texte eher persönlich sind und ich Themen behandle, die ich erlebe, egal wo auf der Welt.

Haben Sie musikalische Vorbilder?

Einarsson: Freddie Mercury, Chris Martin und natürlich Paul McCartney

Die Corona-Pandemie war gerade auch für viele Künstlerinnen und Künstler sehr hart. Wie haben Sie diese Zeit erlebt? Gibt es noch „Nachwehen“?

Einarsson: Die Nachwehen gibt es natürlich, aber ich blicke in der Hinsicht lieber nach vorne und freue mich, dass wir diese schwierige Phase hinter uns lassen können.

Sie haben in einem Interview gesagt, dass Sie so viel Musik wie möglich veröffentlichen wollen. Was sind Ihre nächsten Pläne und Projekte?

Einarsson: Viel neue Musik veröffentlichen und noch mehr Live Konzerte spielen – und dann das ganze wiederholen!

Zur Person: Thorsteinn Einarsson, wurde 1996 in Reykjavík geboren. Der Sänger und Songwriter wurde 2014 durch die Castingshow „Die große Chance“ bekannt. Mittlerweile hat er drei Top-10-Alben in Österreich veröffentlicht und den Austrian Amadeus Music Award bekommen.