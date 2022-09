Kritik an Zentrumsplänen in Altlengbach

Die Pläne für das Ortszentrum sorgen bei FPÖ-Gemeinderat Wilhelm Singer für Kritik. Wie berichtet sollen ein neues Gemeindeamt, Rettung, Bibliothek, Gewerbeflächen, Wohnungen und ein Ärztezentrum entstehen. Dazu sagt Singer: „Optisch ist es ein Jammer, finanziell ist es eine Katastrophe.“

„Ein riesiger Klotz auf einer relativ kleinen Fläche“

Ein neues Amtshaus sei außerdem gar nicht notwendig, meint der Freiheitliche, das jetzige Amtsgebäude sei intakt und „charmant“.

Die Bevölkerung habe noch gar nicht mitbekommen, was für ein Riesending geplant sei. „Das wird ein riesiger Klotz auf einer relativ kleinen Fläche. Ich hätte mir einen schön begrünten Platz gewünscht, stattdessen gibt es die totale Verbauung.“

Man hätte das vor einigen Jahren geplante Projekt, das wegen Protesten gegen die Verbauung der Kirchenwiese verworfen wurde, weiterverfolgen sollen. Ohne Kirchenwiese halt, so Singer.

Göschelbauer: „Er will nur Krawall machen“

Das neue Projekt sei nicht finanzierbar, deswegen habe man sich eine „kuriose Vorfinanzierung“ mit einer Baugenossenschaft überlegt, kritisiert Wilhem Singer weiter. Dass die Gemeinde den Grund hergibt und sich nachher in die Räumlichkeiten einmietet, versteht er nicht.

ÖVP-Bürgermeister Michael Göschelbauer zeigt sich über die Kritik des FPÖ-Gemeinderates verärgert: „Er versteht es nicht und er interessiert sich auch nicht für die Dinge. Er will nur Krawall machen.“

Das Projekt der Ortszentrumsgestaltung werde mit Leuten umgesetzt, die derartige Projekte schon erfolgreich umgesetzt haben, so Göschelbauer. Wilhelm Singer habe kein ehrliches Interesse an der Entwicklung der Gemeinde. „Ich habe ihn oft eingeladen, aber er kommt nicht. Egal, was man mit ihm redet, es ist schade um jedes Wort.“

Gegenwind kommt auf

