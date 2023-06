Türkengedenkstein in Brand-Laaben wird restauriert

Für ein schönes Ortsbild ist der Ortsverschönerungsverein Brand-Laaben zuständig. Vergangenen Freitag fand in der Laabenbachstube die Jahreshauptversammlung statt. Statt des erkrankten Obmannes Ernst Wiesbauer führte Fritz Hödl den Vorsitz. Er verwies auf die umfangreiche Arbeit des Vereins. Auch heuer startete der Ortsverschönerungsverein mit dem Müllsammlen entlang der Straßen. Die Blumenzwiebeln, die der Ortsverschönerungsverein im November in den Grünstreifen und Rabatten setzten, waren auch heuer im Frühling ein herrlicher Blickfang im Ort. Traditionell am Tag vor dem Muttertag wurden wieder über 70 Blumenkisterl mit über 300 Pelargonien an den Brückengeländern angebracht.

Obmann Ernst Wiesbauer restaurierte mit seinem Team aber auch viele Marterl und sorgt, dass diese Kulturgüter nicht verfallen. Für heuer steht noch am Programm, die Historie des Türkengedenksteins aufzuarbeiten. In einer legendären Schlacht um Laaben wurden 1683 beim heutigen Türkengedenkstein die Türken besiegt. Die Schlacht am Türkengraben wurde vom damaligen Ortsvorsteher Michael Fügerl organisiert. Immer wieder kamen die Türken nach Laaben, erstmals 1529. „Das alles wollen wir sichtbar am Türkengedenkstein dokumentieren“, so Oswald Steinberger vom Ortsverschönerungsverein.