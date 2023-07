Baubeginn für Altlengbacher Amt ist im Frühjahr 2024

Im kommenden Frühjahr sollen die Arbeiten für das neuen Ortszentrum beginnen, teilt ÖVP-Bürgermeister Michael Göschelbauer mit. „Wenn alles gut läuft“, fügt er hinzu.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurden bereits mittels Dringlichkeitsantrag der ÖVP die Planungsarbeiten für die Ausschreibungen der Umgestaltung des Ortszentrums an die Bauträger vergeben. Den Zuschlag bekam das Architektenbüro Thomas Auer um 50.850 Euro. SPÖ-Obfrau Anita Fisselberger kritisierte, dass der Arbeitsausschuss nicht in diese Auftragsvergabe eingebunden war.

Göschelbauer informierte, dass der Arbeitsausschuss vorerst nicht mehr zusammenkommen wird. „Die Entscheidungen zu den Vergaben werden im Gemeinderat behandelt“, sagt Göschelbauer.

„Umzug kommt zu früh“

Noch einmal aufgegriffen wurde außerdem das Thema Volksbefragung und die Umgestaltung des Ortszentrums. „Diese Volksbefragung war ein wertvoller Tag für die Bevölkerung. Sie konnte ihre Meinung zu diesem Projekt abgeben“, so Göschelbauer. Der Bürgermeister informierte weiters, dass im Zuge dieser Umgestaltung des Ortszentrums die Gemeindeverwaltung bereits aus den Räumlichkeiten im Gemeindeamt ausgezogen ist und in das gegenüberliegende Gebäude der Firma Salzer übersiedelt ist (die NÖN berichtete).

Demnächst werden auch Rettung und die Gemeindeärztin umsiedeln. Gemeinderat Wolfgang Luftensteiner konnte diesen Schritt nicht nachvollziehen: „Für mich kommt dieser Umzug viel zu früh. Wir sind erst in der Planungsphase.“

Göschelbauer betonte, dass die Übersiedelung so geplant gewesen sei und es außerdem keine Rolle spiele, ob die Mitarbeiter früher oder später übersiedeln.