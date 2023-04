Österliches in der Mühle

Trotz Regens kamen viele Besucher zum Ostermarkt in die Mühle, zu dem die Dorferneuerung einlud. Die Kinder waren eifrig in der Osterhasenwerkstatt beschäftigt, es gab ein tolles Angebot an Ostergeschenken. Und auch für Speis und Trank war bestens gesorgt.

