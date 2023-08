„Sperrstund' is“ in der Laabenbachstube in Brand-Laaben

Das Wirtshaussterben in der Gemeinde geht weiter. Ende August läuft der Pachtvertrag für Franz Müller in der Laabenbachstube aus. Vier Jahre lang führte der beliebte Wirt mit seiner Frau die Laabenbachstube, nun wirft er das Handtuch. „Entscheidend für diesen Entschluss ist, dass wir kein Personal finden. Am Wochenende will keiner mehr arbeiten. Zu zweit können wir die Laabenbachstube nicht mehr führen. Das ist unmöglich“, so Müller.

Natürlich seien ihm die Gäste in diesen vier Jahren ans Herz gewachsen, die seine Hausmannskost schätzten. Ob Seniorenbund oder Tennisverein, die Laabenbachstube mit seinen schönen Ambiente und der hervorragenden Küche wurde besonders für Weihnachtsfeiern und Vereinsjubiläen bevorzugt.

„Zu zweit Seniorenfeiern mit 70 Personen zu stemmen, ist nicht mehr möglich. Daher haben wir viele Feiern verloren“, so der Gastwirt, der sich zurückerinnert als er den Pachtvertrag mit dem Chef des ehemaligen Hotels Oswald Steinberger damals unterschrieb: „Ein halbes Jahr nach der Unterschrift kam Corona. Aber so paradox es klingen mag: Der Gassenverkauf in der Coronazeit war das beste Geschäft.“

Als weitere Herausforderung für die Gastronomie sei neben dem Ärbeitskräftemangel außerdem die Teuerung dazugekommen. Müller berichtet: „Das Frittieröl kostete vor einem Jahr 26 Euro, nun kostet es 84 Euro. Dazu kommt die enorme Steigerung bei den Energiekosten. Wenn die Gastronomie all diese enorme Kostensteigerung an die Gäste weitergibt, geht keiner mehr ins Gasthaus“, ist er überzeugt. Franz Müller hat bereits das Pensionsalter erreicht. Er ist aber Koch und Wirt mit Leidenschaft. „Ich hätte gerne noch weitergearbeitet, doch die Rahmenbedingungen verhindern das“, sagt er.

Ob sich jemals wieder ein Pächter für die Laabenbachstube findet, ist fraglich. Müller würde es sich jedenfalls für die Bevölkerung wünschen: „Das Ambiente des Gasthauses mit dem wunderbaren Gastgarten ist hervorragend.“

Auch die Schachgruppe hofft, dass sich bald wieder ein Pächter findet. „Der legendäre, leider bereits verstorbene Gastwirt Werner Steinberger hat 1966 diese Schachgruppe gegründet, seither sind die Schachfreunde jeden Mittwoch ab 18 Uhr hier in der Laabenbachstube und aus der ganzen Region kommen die Schachenthusiasten. Unsere Schachgruppe hat bereits Kultstatus. Wir hoffen, dass sich bald ein neuer Pächter findet“, so Schachmeister Fritz Wannemacher.