Neulengbacher Treffpunkt für die Jugend wird neu gestaltet

Maksym Kovalenko und Moritz Mitterwenger-Fessl am Skaterplatz Foto: Michael Dietl

„Wie kann man das Zusammenleben schöner und angenehmer gestalten?“ Diese Frage, formuliert von Elfriede Riesinger vom Rotary Club Neulengbach Wienerwald, stand auch am Anfang eines Projekts, das nun am Skaterplatz in Neulengbach Gestalt annimmt. Dort trafen am schon etwas in die Jahre gekommenen Pavillon, der als Unterstand bei Schlechtwetter dient, drei Jugendliche, zwei Streetworker und der Präsident und die Projektleiterin des Rotary Clubs zu einer Spendenübergabe zusammen.

Die Streetworker, beide ausgebildete Sozialarbeiter und Mitglieder des Vereines „Jugend und Lebenswelt“, kümmern sich in Neulengbach um Belange von Jugendlichen im öffentlichen Raum: „Wir betreiben im BORG jeden Freitag von 14.30 bis 16.30 Uhr einen Jugendtreff, wo man gemeinsam spielen oder tratschen kann, und stehen den jungen Menschen für beratende Gespräche zur Verfügung. Schwerpunkte sind familiäre Probleme, Wohnungsnot, Krieg und Flucht, Sucht und Liebeskummer. „Daneben verantalten wir auch Unternehmungen, wie Ausflüge, etwa in einen Hochseilgarten, für die Jungen kostenlos“, erklärt Stefan Fürnwein. Als mobiles Büro, Werkstatt und Sprechzimmer haben sie einen alten Bus fit gemacht, auf den Patrick Frischmann stolz hinweist. Damit haben sie auch Holzpaletten, diverse Sägen, Akkuschrauber, Farbe und Pinsel an den Ort des Geschehens transportiert, wo sie ihre Arbeit für das Treffen unterbrachen.

Gemeinsam mit den Skatern wurde überlegt, wie man den Unterstand wohnlicher gestalten könnte. Geplant wurden trendige Palettenmöbel als Ersatz für die alten Bänke und ein neuer Innenanstrich mit ansprechenden Graffiti. Dieses Projekt wurde zur Unterstützung beim Rotary Club eingereicht.

Präsident Martin Michalitsch stellte den Club und seine Ziele vor: „Unser Hauptaugenmerk ist, Menschen in der Region - Asperhofen bis Brand-Laaben, Böheimkirchen bis Mauerbach - bei Härtefällen und in Notsituationen helfend zur Seite zu stehen.“ Und Projektleiterin Elfriede Riesinger ergänzte: „Unser langfristiges Hauptprojekt ist die Unterstützung eines Bauernhofes, wo in den Ferienmonaten tagsüber Kinder mit besonderen Bedürfnissen betreut werden. 2023 haben wir - im Zusammenhang mit der aktuellen Forschung nach den Wünschen der Jugend - den „Jugendpreis“ ins Leben gerufen. Dieses Projekt setzt sich zum Ziel, Ideen, die das Zusammenleben in der Gemeinde schöner und besser zu machen, zu begleiten und zu unterstützen. Die Jugendlichen wurden eingeladen, Projektideen einzureichen, wir unterstützen die Umsetzung und Finanzierung; Stefan Fürnwein und Patrick Frischmann haben dieses Projekt fein dokumentiert, der Vorstand hat diesem Projekt den Preis zugesprochen.“ Die Palettenmöbel sind nun, zur Gänze von den Streetworkern mit Hilfe der Jugendlichen gebaut und blau lackiert, fast fertig. Die neue Wandbemalung wird, so hofft man, in Kürze ein Graffiti-Künstler aufbringen.