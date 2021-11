Bezirk St. Pölten: Die Corona-Zahlen steigen weiter

Die Corona-Zahlen klettern weiter hinauf: Am Freitagfrüh waren fast 1.800 positive Fälle im Bezirk St. Pölten registriert, es gab fast 2.500 Absonderungen. Anfang der Woche gab es 1.415 positive Corona-Fälle und 1.872 Absonderungen.Die 7-Tage-Inzidenz im Bezirk liegt derzeit bei über 950. In Nachbarbezirken im Mostviertel ist der Wert noch wesentlich höher: in Lilienfeld liegt er bei über 1.500, in Scheibbs bei rund 1.370 und in Melk bei etwa 1.270.

In der Stadt St. Pölten liegt die Inzidenz pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen bei knapp 900. Im Bezirk St. Pölten sind täglich rund 20 Schulklassen und Kindergartengruppen von Covid betroffen. Größere Cluster gibt es nicht: „Es geht quer durch, Infektionen gibt es einfach überall“, sagt Bezirkshauptmann Josef Kronister. Er hätte sich früher Maßnahmen gewünscht. In der Bürgermeister-Konferenz am Freitag wurde die aktuelle Lage wieder besprochen.

Wichtig sei jetzt, Zusammenkünfte mit vielen Menschen zu vermeiden, wie zum Beispiel Adventmärkte, so Kronister. Die Bürgermeister hätten dafür Verständnis. Von Veranstaltern gibt es immer mehr Absagen.