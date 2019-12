Gerüchte gab es schon länger. Aber spätestens seit Kugelschreiber und Feuerzeuge mit dem Aufdruck „Wieder erfolgreich mit Altbürgermeister Josef Ecker“ im Umlauf sind, weiß man, dass Josef Ecker wieder für den Gemeinderat kandidiert. Ecker war 15 Jahre lang ÖVP-Bürgermeister und 35 Jahre im Gemeinderat. Bei der Wahl 2015 hatte er sich – obwohl Spitzenkandidat – zum Rückzug entschlossen.

„Mitte November haben wir uns endgültig dazu entschlossen“

Nach einiger Kritik an der aktuellen Gemeindeführung wurde schon gemunkelt, dass Ecker eine eigene Liste macht. Überraschend ist jetzt allerdings doch, dass der ehemalige ÖVP-Bürgermeister diese Liste gemeinsam mit der FPÖ ins Leben gerufen hat – FPÖ und die Unabhängigen. „Dass eine Kandidatur schon länger im Raum steht, ist kein Geheimnis. Mitte November haben wir uns endgültig dazu entschlossen“, berichtet Ecker.

privat Gemeinsam mit der FPÖ kandidiert Altbürgermeister Josef Ecker. Er will den zweiten Platz bei den kommenden Gemeinderatswahlen in der Marktgemeinde Asperhofen holen. Foto: privat

Richard Teiretzbacher von der FPÖ habe ihn kontaktiert, gemeinsam wurden Leute für die Liste geworben. „Ich habe mich zur Kandidatur entschlossen, weil in der Gemeinde viel falsch rennt und alles im stillen Kämmerlein ausgemacht wird“, sagt Ecker zu seinen Gründen.

Weder Bevölkerung noch Gemeinderat würden seiner Ansicht nach ausreichend informiert werden. „Es geht nur um Ankündigungspolitik und Schauspielerei“, holt der Altbürgermeister zum Rundumschlag aus. Bei der kommenden Gemeinderatswahl will Ecker gemeinsam mit der FPÖ den zweiten Platz holen. Zur Mandatzahl, die er erreichen will, wollte er sich nicht äußern. „Das wäre Kaffeesudlesen.“

„Unparteiisch für Bevölkerung“

Die Liste mit der FPÖ habe für ihn finanzielle und logistische Gründe. „Natürlich versucht man jetzt, dieses Wahlbündnis ins rechte Eck zu stellen. Aber keine der Personen auf der Unabhängigen Liste ist bei der FPÖ“, betont Ecker. Er werde auch sicher auf keinen FPÖ-Parteitag fahren. „Bei der Angelobung zum Gemeinderat gelobt man, im Sinne der Bevölkerung unparteiisch zu agieren. Vielleicht haben das ein paar schon vergessen“, meint Ecker.

Die Freiheitlichen haben sich in Asperhofen im Jahr 2015 aufgelöst. Der ehemalige FPÖ-Gemeinderat Kurt Schmidratner trat wegen Reibereien aus der Partei aus und gründete die Freie Liste Asperhofen. Noch bis zum Wahltermin sitzt er gemeinsam mit Manuel Langstadlinger und Patrik Ettenauer im Gemeinderat. Weitermachen will Schmidratner nicht mehr.

Langstadlinger – jetzt noch für die Freie Liste Asperhofen im Gemeinderat – kehrt aber wieder zur FPÖ zurück und kandidiert gleich auf Platz zwei hinter Ecker. Den Sinneswandel erklärt er mit Unerfahrenheit: „Ich habe mich damals noch nicht so ausgekannt und auf die Aussagen von Kurt Schmidratner vertraut.“ Gemeinsam mit dem Altbürgermeister will Langstadlinger die absolute Mehrheit der ÖVP brechen. „Die FPÖ hat in Asperhofen ja immer eines der besten Ergebnisse im Bezirk“, gibt er sich zuversichtlich. Für ihn sind sieben Mandate realistisch.

FPÖ-Bezirkspartei-Obmann Erich Königsberger sieht die gemeinsame Liste als sehr positiv. „Ich freue mich, dass die FPÖ mit einem ehemaligen Bürgermeister kandidiert, der langjährige Erfahrung aufweisen kann“, so Königsberger zur gemeinsamen Kandidatur.

Nicht ganz so positiv ist diese Vereinigung für den Bezirkspartei-Obmann der ÖVP, Martin Michalitsch: „Menschlich ist das enttäuschend und auch nicht nachvollziehbar. Schade drum, er ruiniert sich alle positiven Dinge, die er gemacht hat.“ Mit Eckers Schritt sei auch seine Parteimitgliedschaft bei der ÖVP beendet.

„Es gibt eine klare Regel, wenn jemand auf einer Liste, die gegen die ÖVP antritt, kandidiert, dann beendet er automatisch die Mitgliedschaft.“ Das sei eine Unvereinbarkeit. „Ecker ist schon gesperrt und die Mitgliedschaft ruhend gestellt“, erklärt Michalitsch. Ecker nimmt diese Tatsache achselzuckend zur Kenntnis: „Das ist mir egal. Wenn das die einzige Aktion ist, die ihnen einfällt, dann ist alles klar“, so Ecker, der hofft, auch schriftlich über seine ÖVP-Sperre informiert zu werden.

„Schon spannend“ ist für die amtierende ÖVP-Bürgermeisterin Katharina Wolk die Kandidatur Eckers mit der FPÖ. „Er hat eine Liste eingereicht und das ist sein gutes Recht. Ich nehme das zur Kenntnis“, sagt Wolk. Wenn Ecker glaube, dass er große Unterstützung aus der Bevölkerung bekommen werde, sei das seine Angelegenheit. „Ich mache mir jedenfalls keine Sorgen“, sagt Wolk.