Eichgrabener Friseurin Regina Sedlak gab ein Fest zum Abschied

Nach 46 Berufsjahren schloss die Friseurin Regina Sedlak am 30. September ihren Friseursalon. Tags darauf lud sie ihre Kunden, Familie und Freunde zur Abschiedsfeier in den Garten hinter dem Friseursalon. Die Besucher genossen das gemütliche Gartenfest in vollen Zügen und wünschten der Jungpensionistin alles Gute für den bevorstehenden Lebensabschnitt. Unter den Gästen waren auch Bürgermeister Georg Ockermüller und Gemeinderat Andreas Höbart.