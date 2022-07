Letzte Schulhymne für Asperhofens VS-Direktorin Ott

Werbung

„Wir fühlen uns schon jetzt verlassen“, sagte ein Kind aus der Klasse 1B beim Abschiedsfest für Direktorin Margret Ott traurig. Dafür, stellten Kinder der zweiten Klasse fest, könne sie jetzt aus der Lehrerinnen-WhatsApp-Gruppe austreten und endlich in Ruhe frühstücken.

Nach 19 Jahren endete mit dem Ferienbeginn Otts aktive Schulzeit. Als Überraschung hatte sich jede Klasse etwas Besonderes mit ihrem Klassenvorstand überlegt und heimlich geprobt. „Du bist eine Pädagogin aus vollster Überzeugung. Dafür wollen wir heute Danke sagen“, erklärte ihre langjährige Kollegin Martina Lechner das umfangreiche Festprogramm.

Auch Schulqualitätsmanagerin Sylvia Graser war voll des Lobes: „Ich habe Sie als beherzte und engagierte Direktorin kennengelernt. Sie haben immer um jede Stunde gekämpft.“ Sie würde sich wünschen, dass mehr Schulen in Niederösterreich so innovativ arbeiten. Bürgermeister Harald Lechner hob in seiner Rede ihre Zusammenarbeit mit der Gemeinde und anderen Organisationen hervor: „Da war sie ausgezeichnet“.

Mit einem fotografischen Rückblick ließ Ott ihre Schullaufbahn Revue passieren. „Ich bin stolz und dankbar, dass Asperhofen so eine schöne Schule hat, die zu Recht von nah und fern bewundert wird“, fasste sie zusammen. Sie freue sich, dass Barbara Kuntner aus ihrem Lehrerinnen-Team ihre Nachfolge antritt. Bei ihr wisse sie die Schule in guten Händen.

