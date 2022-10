Eichgrabener Taxlerin sucht Nachfolge

Im Jänner 2017 übernahm Soraya Atighi gemeinsam mit ihrem Mann Gerald Kocijas das Eichgrabener Taxiunternehmen von Maria Pleyer. Bereut hat die ehemalige Verkäuferin diese Entscheidung bis heute nicht, obwohl es in diesen fünf Jahren neben Höhen auch einige Tiefen gab. Neben der Pandemie war wohl das plötzliche Ableben ihres Gatten im Juni 2020 der bisher schwärzeste Tag in ihrem Leben.

Doch Soraya Atighi ließ sich nicht unterkriegen. „Mit Unterstützung meiner Schwester Mandi konnte ich das Unternehmen weiter führen“, zeigt sie sich sehr dankbar. Auch ihre Angestellte Gordana Baric war ihr immer eine große Hilfe.

Letzte Fahrt vor der Pension am 30. November

Doch nun naht der Pensionsantritt mit Riesenschritten. „Am 30. November ist meine letzte Fahrt. Ich hoffe, dass ich bis dahin jemanden gefunden habe, der an der Übernahme des Taxiunternehmens Interesse hat“, hofft die Taxlerin. Seit einiger Zeit ist ihr Unternehmen schon an der Nachfolgebörse vorgemerkt.

Es gab auch schon Interessenten. „Als diesen im Gespräch aber bewusst wurde, dass man in dieser Branche als Selbstständiger nicht nur 9 to 5 arbeitet, erlosch leider das Interesse“, erzählt die Unternehmerin. Sie merkt an, dass man sich alles einteilen kann. „Wenn man einen verlässlichen Mitarbeiter anstellt, klappt es auch mit einer guten Zeiteinteilung und der Flexibilität“, sagt sie. Ebenso profitiert hat sie durch das gute Miteinander mit den benachbarten Taxiunternehmen, wie Paul‘s Taxi oder Taxi Daniel. Statt Konkurrenzdenken stehe die gegenseitige Unterstützung im Vordergrund.

Atighi betont auch, dass das ElektroMobil Eichgraben keine Konkurrenz ist, sondern eine gute Ergänzung des Mobilitätsangebotes in der Gemeinde.

In den vergangenen Jahren hat sie sehr viele liebe Stammkunden kennen gelernt. Es sind auch einige Freundschaften entstanden. Auch wenn sie mit einem lachenden und einem weinenden Auge bald in den Ruhestand geht, überwiegt die Freude auf die künftige Freizeit. „Ich möchte mir kommendes Jahr mit meiner Schwester Österreich anschauen. Wir planen eine größere Rundreise“, freut sie sich auf die Zukunft. Was jetzt noch fehlt, ist ein Nachfolger. Interessierte können sich direkt bei Soraya Atighi unter 0699/10214269 melden.

