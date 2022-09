Pfarrfest mit Festmesse und Feier im Pfarrstadl

Werbung Tanzschule Frank Anzeige Tanzkurse für Jedermann

Am Sonntag feierte die Pfarre Maria Anzbach zum Patrozinium, Maria Geburt, zur Mutter der Barmherzigkeit, ihr Pfarrfest. Am Programm stand eine Festmesse in der Pfarrkirche, welche musikalisch vom Kirchenchor unter der Leitung von Chordirektor Erich Schwab gestaltet wurde. Anschließend wurde wegen des Schlechtwetters im Pfarrstadl weiter gefeiert. Es wurde gegrillt, Palatschinken wurden fleißig geschupft und es gab verschiedene Mehlspeisen und Kaffee. Für die Kinder waren von den Jungscharkindern lustige Spiele vorbereitet, wie etwa das Gummistiefel-Weitwerfen.

