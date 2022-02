Region Wienerwald ist „gut aufgestellt“

NÖN: Warum sind Sie Pfarrgemeinderat in Maria Anzbach geworden?

Andreas Lang: Die Tätigkeit als Pfarrgemeinderat gibt mir die Möglichkeit, aktiv mit anderen Pfarrgemeinderatsmitgliedern die Pfarre zu einer lebendigen Pfarre für alle mitzugestalten. Der Pfarrgemeinderat ist ein wichtiges Gremium in der Pfarre, bei dem in diversen Ausschüssen, unter Leitung des Pfarrers das Pfarrleben organisiert und gestaltet wird. Ich bin zum Beispiel bei der Vorbereitung für die Familienmessen tätig. Dabei kann ich zur Messgestaltung beitragen und mithelfen, Kirche für Kinder, Jugendliche und Familien zugänglicher und verständlicher zu machen.

Wie haben Sie Ihre Mitarbeit im PGR erlebt?

Die Arbeit im PGR macht Freude, wenn man sieht, dass Projekte, Messgestaltungen sowie Aktionen erfolgreich ablaufen und in der Pfarrgemeinde gut ankommen bzw. angenommen werden. Konstruktive Kritik ist für mich auch wichtig, da sie in meine Arbeit einfließt. Ich freue mich auch immer über neue Ideen oder Zugänge.

Was motiviert Sie, sich wieder der Wahl in den Pfarrgemeinderat zu stellen?

Ich möchte weiterhin mit den anderen Mitgliedern des PGR aktiv an der Gestaltung des Pfarrlebens mitarbeiten und auch neue Leute gewinnen, denn diese bringen immer frischen Wind und neue Ideen in das Pfarrleben ein. Außerdem macht es in einer großen Gemeinschaft mehr Spaß. Jeder ist bei uns herzlich willkommen.