„Wichtig ist die Kameradschaft“: Neuer Chef für Neulengbachs Polizei

Ein neues, großes Bild hängt schon an der Wand, ebenso eine riesige Uhr. Am Schreibtisch steht ein zweiter Bildschirm. Eine Pflanze sorgt für angenehmes Raumklima, ebenso bringt ein Aroma-Diffuser wohltuenden Duft in das Büro von Mario Pfeiffer. Nach der Pensionierung von Helmut Summer (die NÖN hat berichtet) hat der Neulengbacher mit 1. November das Büro des Inspektionskommandanten bezogen.

„Das Thema Verkehr hat mich immer schon interessiert“

„Bilder meiner Familie, neue Vorhänge und Sitzmöbel sollen noch kommen“, erzählt Pfeiffer, der sich in seinem neuen Schreibtischsessel sichtlich wohlfühlt.

Eigentlich habe sich das zufällig ergeben, dass er bei der Polizei in seiner Heimatgemeinde an der Spitze steht: Nach seiner Lehre als Installateur trat der heute 49-Jährige bei der Polizei ein. Nach Abschluss seiner Ausbildung machte er Dienst in einem Wachzimmer in Wien, wie es damals hieß.

2001 kam er in die Verkehrsabteilung „Weiße Maus“. „Das Thema Verkehr hat mich immer schon interessiert“, verrät der ambitionierte Polizist, der zu dieser Zeit mit dem Polizeimotorrad unterwegs war. Doch er war nicht nur direkt auf der Straße im Einsatz, sondern später auch als Ausbildner in diesem Bereich aktiv.

2007 wechselte Pfeiffer zur Autobahnpolizei in Alland. Weiter führte ihn sein Weg in die Landesverkehrsabteilung „Gefahrgut“ nach St. Pölten und zur Polizeiinspektion am St. Pöltner Rathausplatz, wo er als „Fußstreife“ unterwegs war.

Immer wieder absolvierte Mario Pfeiffer Kurse bei der Polizei, so machte er unter anderem die Ausbildung zum „dienstführenden Beamten“. Schließlich kam er als Kommandantstellvertreter zur Polizei in Pyhra und dann weiter als Stellvertreter nach Neulengbach.

Unterstützung bei belastenden Einsätzen

Außerdem absolvierte er eine Ausbildung zum Peer-Support. So steht Pfeiffer Kolleginnen und Kollegen bei der Aufarbeitung belastender Amtshandlungen zur Seite. Denn nicht nur die körperliche Belastung ist bei manchen Einsätzen groß, auch die Psyche kann unter den extremen Situationen leiden.

Extreme Situationen hat auch Pfeiffer während seiner Arbeit erlebt. So ist ihm etwa ein Einsatz auf der Autobahn noch genauestens in Erinnerung. Viele Bilder hat er im Kopf, wenn er darüber spricht: Im Februar 2010 kam es zu einem Auffahrunfall mit mehreren Lkw und einem serbischen Autobus, bei dem sieben Menschen ums Leben kamen. „Es war wie in einem Horrorfilm, es war, als hätte es in dem Bus eine Bombe zerrissen“, beschreibt Pfeiffer. „Als mein Kollege und ich auf die leere Autobahn fuhren, weil sich schon ein Stau gebildet hatte, wussten wir schon, dass etwas Schlimmes passiert sein muss.“

Doch dem nicht genug: Rund ein Jahr zuvor gab es fast an der gleichen Stelle einen Polizeieinsatz, zu dem Pfeiffer Zeugeneinvernahmen durchführen musste. Einer der Zeugen war der Sohn eines Mannes, der bei dem Busunfall ums Leben gekommen war. . .

Heute steht Pfeiffer in Neulengbach an der Spitze eines 15-köpfigen Teams. Für seine Kollegen hat er nur lobende Worte: „Hier sind lauter junge Leute, die sehr motiviert sind“, streut er ihnen Rosen. Er wünscht sich, dass die Arbeit so weitergeht wie bisher. „Es passt alles und läuft gut.“

Besonders wichtig ist ihm eine gute Kameradschaft, so ist er aktuell am Planen eines sogenannten „PI-Tages“, an dem die PolizistInnen und Polizisten der Polizeiinspektion gemeinsam etwas unternehmen werden. „So etwas soll es dann ein Mal im Jahr geben. Wegen Corona ist das in den vergangenen Jahren leider ausgefallen“, berichtet Pfeiffer.

„Kontaktaufnahme ist jederzeit erwünscht“

Ein gutes Auskommen ist dem Kommandanten auch mit der Bevölkerung wichtig. „Die Zusammenarbeit ist gut, Kontakt zwischen der Polizei und der Bevölkerung ist erwünscht, wir sind für alles offen“, sagt der Inspektionskommandant.

Ein Treffen mit den Bürgermeistern des Rayons, zu dem neben Neulengbach auch Asperhofen und Maria Anzbach gehören, ist demnächst geplant. Wichtiges Anliegen sei ihm, dass Wahrnehmungen unbedingt sofort gemeldet werden sollen, nicht erst Stunden oder Tage später. Nur so könne die Polizei rasch reagieren.

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.