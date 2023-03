Ehrenamtliche starten durch: Erstes Jahrestreffen im Clementinum

Das erste Treffen im heurigen Jahr hatten die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Pflegeheims Clementinum in Kirchstetten.

Am Programm standen Gratulationen zu runden Geburtstagen der Ehrenamtlichen und ein Rückblick auf die letzten Veranstaltungen. Auch ein Ausblick auf die nächsten Aktivitäten wurde geboten. Der nächste Termin ist der Ostermarkt am Sonntag, 19. März von 9 bis 17 Uhr, auf sich alle natürlich schon sehr freuen. Aufgrund der Corona-Pandemie war der beliebte Ostermarkt ja in den vergangenen drei Jahren entfallen.

Auch heuer wird es wieder Einzelbetreuung für die Bewohnerinnen und Bewohner des Heims geben wie zum Beispiel Gespräche oder Spaziergänge. Zum guten Schluss gab's natürlich eine Kaffeejause mit Krapfen oder belegten Brötchen von Sana Catering.

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.