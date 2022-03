Kirchstettens Clementinum wird erweitert

36 neue Pflegeplätze werden im Clementinum entstehen. „Die zusätzlichen Pflegeplätze wurden von der Landesregierung bewilligt“, informiert Landtagsabgeordneter Martin Michalitsch.

Wann und in welcher Form die Erweiterung über die Bühne geht, ist allerdings noch offen. Robert Schafleitner, Pressesprecher vom Haus der Barmherzigkeit sagt auf Anfrage der NÖN: „Wie diese Erweiterung um 36 Plätze baulich ausgestaltet wird, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch in Diskussion.“

Der Ausbau ist Teil des neuen „blau-gelben Pflegepakets“: Mit gezielten Investitionen in die Pflege und in die Ausbildung von Pflegekräften will man eine Entlastung in dem Bereich schaffen.

„Das Haus der Barmherzigkeit am Standort Clementinum Kirchstetten leistet seit über 100 Jahren hervorragende Arbeit und ist ein starker Partner des Landes Niederösterreich, wenn es um die Pflege und Betreuung geht. Die Standorterweiterung von 122 auf 158 Pflegeplätze ist ganz wesentlich, um den zukünftigen Bedarf noch besser gerecht zu werden“, sagt Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Das Pflegeheim Clementinum besteht seit dem Jahr 1903. Im Jahr 1913 wurde die Kapelle geweiht. Im Jahr 2003 wurde der große Zubau errichtet.

