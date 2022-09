Kirchstettner Clementinum kämpft mit Personalmangel

Werbung Ein Gewinn zum Anbeißen Anzeige Jetzt mitmachen und ein Dry Age Steak für deinen Grillabend gewinnen!

In vielen Unternehmen herrscht Personalmangel, so auch im Pflegezentrum Clementinum: Dort werden gleich elf Mitarbeiter gesucht, im Pflegebereich genauso wie in der Küche, für die Reinigung und Gartenpflege.

Mit dem bestehenden Personal könne die Pflege und Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner aber vollumfänglich sichergestellt werden, heißt es auf Anfrage der NÖN. Insgesamt sind 110 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Pflegeheim Clementinum tätig.

„Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten herausragende Arbeit, die höchste Anerkennung verdient. Nur durch ihren Einsatz ist es möglich, unseren Bewohnern individuelle Pflege und Betreuung zu bieten“, sagt Pressesprecher Robert Schafleitner.

Selbst in sehr herausfordernden Situationen, wie während der Covid-19-Pandemie, könnten krankheitsbedingte Ausfälle im Dienstplan gut abgedeckt und ersetzt werden. Mitarbeiterinnen der einzelnen Wohnbereiche würden sich gegenseitig aushelfen.

Auf die Frage, warum derzeit so großer Personalmangel im Heim herrscht, heißt es: „Die große Nachfrage nach neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Gesundheitsbereich besteht seit mehreren Jahren und wurde durch die herausfordernde Zeit der Pandemie zusätzlich verstärkt.“ Dass sich die Situation noch verschlechtern wird, etwa durch Pensionierungen, glaubt man im Clementinum nicht.

Eine langfristige Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern sei dem Haus der Barmherzigkeit ein großes Anliegen. Es gibt flexible Arbeitszeitmodelle, Möglichkeiten zur Weiterbildung und Programme zur Gesundheitsförderung, so Schafleitner.

Für die Suche nach neuem Personal werden Jobplattformen, Zeitungsinserate, eigene Kanäle wie die Website und Social Media-Kanäle, sowie die Gemeindewebsite genutzt. Auch über das Arbeitsmarktservice wird nach zusätzlichen Kräften gesucht.

