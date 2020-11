Die Ernte der „Königin der Wildfrüchte“ ist bereits im Finale. Die Beeren werden mühevoll per Hand gepflückt, die Pflücker arbeiten auf langen Leitern stehend oder von einer hochgehobenen Frontladerschaufel eines Traktors aus und holen die Zweige mittels Haken zu sich, um die Dolden zu ernten.

„Wir besitzen einige Elsbeerbäume, die wir bereits abgeerntet haben“, berichten Vroni und Hans Wagner aus Oberndorf bei St. Christophen. Die „gefiederten Freunde“ seien ihnen aber heuer zuvorgekommen, berichten die Landwirte.

„Drei bis vier Wochen lassen wir die Beeren in den Fässern blubbern. Dann sind sie fertig vergärt und die Brennarbeit kann beginnen.“ Norbert Mayer

Von einer Rekordernte berichtet Burgi Praschl-Bichler aus der Gemeinde Neustift-Innermanzing. In diesem Gebiet seien die Vögel als unerwünschte Ernter kein Problem, sagt die Landwirtin, „allerdings ist das Wetter eine Herausforderung bei der Ernte.“ In ihrem Betrieb werden die kostbaren Beeren „gestangelt“, das heißt, mit langen Stangen vom Baum geschlagen und anschließend aufgesammelt. Die nasse Witterung ist da natürlich ein Hindernis.

Der Verein Elsbeerreich - Genussregion Wiesenwienerwald Elsbeere macht es sich seit dem Jahr 2007 zur Aufgabe, den einzigartigen Bestand an Elsbeerbäumen und die Fruchtnutzung durch die bäuerliche Bevölkerung zu bewahren. Obmann ist Norbert Mayer aus Michelbach. Auch er berichtet von einem sehr guten Erntejahr.

Norbert Mayer. Lange Leitern werden am Baum angelehnt, im Boden eingegraben und an den Baumästen mit Stricken befestigt. Mit einem Sack für die Früchte und einem Haken zum Heranziehen der Äste wird hinaufgeklettert, um die reifen Früchte zu ernten.

Die Familie ist noch mit dem mühevollen Ernten der braunen Früchte befasst. „Fast alle unsere Bäume tragen heuer Früchte“, berichtet Mayer. Sohn Lukas hat bereits den elterlichen Betrieb übernommen, in dem sieben große, etwa 200 bis 250 Jahre alte Elsbeerbäume stehen. Weitere zwölf Bäume am Anwesen sind etwa 60 bis 70 Jahre alt.

Gleich nach der Ernte beginnt das Abrebeln der reifen Beeren von den Dolden.

Freude über Aufnahme als Immaterielles Kulturerbe

Die abgerebelten, herbsüßlich schmeckenden Beeren kommen dann in Fässern in den Gärraum. „Etwa drei bis vier Wochen lassen wir sie blubbern“, erklärt Mayer. Und ab Mitte Dezember erfolgt die Brennarbeit. Die Ausbeute ist gering, denn aus etwa 100 Liter vergorenen Beeren können nur zwei Liter vom „Odlatzbeerschnaps“ mit seinem typisch mandel-marzipanähnlichen Aroma gewonnen werden.

Obmann Norbert Mayer freut sich: „Wir haben es tatsächlich geschafft und scheinen nun bei der UNESCO im Immateriellen Kulturerbe Österreichs auf.“ Damit sei traditionelles Wissen und Tun, das über viele Generationen bis in die Gegenwart gerettet wurde, jetzt auch offiziell verankert worden, so Mayer.

Die Elsbeere mit der lateinischen Bezeichnung „Sorbus torminalis“ gehört zur Pflanzenart aus der Gattung der Mehlbeeren und zählt zur Familie der Rosengewächse. Ihr Vorkommen beschränkt sich auf einige Gebiete in Deutschland und in Österreich, speziell im Laabental, in Michelbach, Stössing, Kasten, Neulengbach. Das Holz des Baumes ist sehr hart.