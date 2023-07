Volksschule in Brand-Laaben ist jetzt Klimavorbild

Einst war die Volksschule das große Sorgenkind in der Gemeinde, was das Klima betrifft. Die veraltete Ölheizung fiel im Winter auch immer wieder aus.

Doch nun ist die Volksschule das Klimavorbild. Denn bereits im abgelaufenen Schuljahr ging die Hackschnitzelheizung in Betrieb, die von den heimischen Bauern mit Hackschnitzel versorgt wird. Am Schulende ging nun auch die Photovoltaikanlage am Dach der Volksschule in Betrieb. Das einstige Klimasorgenkind ist nun das Klimavorbild, was saubere Energiegewinnung betrifft.

Doch nicht nur das, Bürgermeister Hermann Katzensteiner freut sich, dass es nun noch eine Sorge weniger gibt. In der Luigasse konnte kein Einsatzfahrzeug einfahren, da die Einfahrt für Einsatzfahrzeuge zu klein war, was in Notfällen immer wieder für große Schwierigkeiten sorgte. Nun wurde auch diese Engstelle verbreitert, sodass nun alle Einsatzfahrzeuge ungehindert in die Luigasse einfahren können.