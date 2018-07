Auf drei öffentlichen Gebäuden der Gemeinde entstehen Photovoltaikanlagen, ohne dass für die Gemeinde Kosten entstehen: Kirchstetten ist die erste Gemeinde im Land, die die EVN-Sonneninitiative beschlossen hat.

Mit dem vom Land geförderten Modell wird es Gemeinden ermöglicht, ohne Investitionskosten und ohne Risiko auf öffentlichen Gebäuden Photovoltaikanlagen zu bekommen. Der Kirchstettener Gemeinderat hat am Donnerstag einstimmig beschlossen, dass diese EVN-Sonneninitiative umgesetzt wird.

EVN plant, errichtet, betreibt und wartet die drei Anlagen. Die Gemeinde erspart sich hohe Investitionskosten. Der erzeugte Sonnenstrom wird direkt in den Gebäuden verbraucht, Überschüsse übernimmt EVN. Nach 20 Jahren gehen die Anlagen in den Besitz der Gemeinde über. Schon in den nächsten Monaten sollen die drei neuen Anlagen errichtet werden.

„Wir haben nicht lange gezögert. Das ist eine tolle Sache von Land und EVN, alle sind begeistert. Das rechnet sich für beide Seiten“, Bürgermeister Paul Horsak (VP)

Johannes Maschl von den EVN war bei der Gemeinderatssitzung zu Gast, um über das Gemeinschaftsprojekt von EVN und Land zu informieren und Fragen der Gemeindepolitiker zu beantworten. „Nach einem halben Jahr Vorentwicklung ist Kirchstetten jetzt die erste Gemeinde, wo dieses Projekt auf die Tagesordnung kommen konnte“, berichtet Maschl. Die technische Prüfung sei schnell über die Bühne gegangen, die Zusammenarbeit mit der Gemeinde funktioniere gut. „Ich freue mich, dass derartige Investitionen auch in kleineren, dezentralen Gemeinden getätigt werden“, betont Maschl. Interessierte Gemeinden können sich gern bei ihm melden.