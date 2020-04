„Umweltfreundliche und leistbare Mobilität ist uns eine Herzensangelegenheit“, berichten Obmann Johannes Maschl und Stellvertreter Michael Pinnow vom Verein ElektroMobil Eichgraben. Daher wollen sie ab Mai 2020 mit dem Pilotprojekt „Carsharing“ starten. „In den letzten drei Jahren konnten wir beim Verein ElektroMobil Eichgraben neben der Durchführung der freiwilligen Fahrtendienst-Tätigkeit, auch mehr als 100.000 Kilometer Erfahrung zum Thema Carsharing am Land sammeln“, erzählt Maschl.

Interessant sei zum Beispiel, dass die Anzahl der zur Verfügung stehenden Fahrzeuge, die Entfernung der Fahrzeuge zum eigenen Wohnort sowie die einfache Buchungsmöglichkeit die wichtigsten und die kritischen Faktoren für die regelmäßige Nutzung von geteilten Fahrzeugen darstellen. Der Fahrzeugtyp, die Fahrzeugausstattung und die maximal erzielbare Gesamtreichweite seien in der Praxis nebensächlich, solange für die anstehende Fahrt ein passendes Fahrzeug verfügbar sei, weiß man beim Verein. „Es gehe schließlich um die reine Nutzung, und nicht um das Besitzen der Fahrzeuge. „Deshalb kann man in einer Carsharingflotte sehr unterschiedliche Fahrzeuge mit unterschiedlichen Ausstattungsmerkmalen ideal für eine häufige Nutzung kombinieren“, so der Vereinsobmann. Im neuen Pilotprojekt will man diese Erkenntnisse im gesamten Gemeindegebiet von Eichgraben teilen und im größeren Stil testen.

Das Angebot dazu sieht folgendermaßen aus: Ein monatlicher Mitgliedsbeitrag von 199 Euro je Teilnehmer ermöglicht die Nutzung eines verfügbaren Elektrofahrzeuges der Carsharingflotte. Diese werden dort „geparkt“ und geladen, wo der Bedarf tatsächlich eingemeldet wird. Der Mitgliedsbeitrag ist als Fixbetrag zu verstehen, die Fahrzeuge können so oft genutzt werden, wie sie verfügbar sind. Die Elektroautos werden regelmäßig serviciert und gereinigt, man muss sich also nicht um

Pickerlüberprüfungen, Fahrzeugservices oder sonstiges kümmern. Getankt werden die Fahrzeuge an den vereinseigenen Tankstellen, welche

bedarfsorientiert und flexibel positioniert werden.

„Wenn man die Kosten seines Fahrzeuges pro Jahr durchrechnet und mit unserer Idee vergleicht, haben wir vielleicht schon das Interesse des einen oder anderen geweckt“, ist Johannes Maschl überzeugt. Voraussetzung für die Teilnahme an diesem Pilotprojekt ist die Bezahlung eines einmaligen Projektbeitrages von 199 Euro zur Deckung der Startkosten, sowie eine dreimonatige Mitgliedschaft im Verein.

„Der tatsächliche Bedarf entscheidet darüber, mit wie vielen Fahrzeugen der geplante Projektstart Mitte Mai 2020 möglich ist. Wir freuen uns über Anrufe und Mails, die die Zukunft der individuellen Mobilität aktiv mitgestalten“, sind Johannes Maschl und Michael Pinnow zuversichtlich. Weiterführende Infos zum Projekt gibt es beim Verein ElektroMobil Eichgraben unter 0676/81032672 oder

unter elektromobileichgraben@ hotmail.com.