Eichgrabens Kulturverein hat viel vor

Im Kaminstüberl der Eichgrabener Galerie fand die Generalversammlung des Vereins für Kunst und Kultur statt. Dabei wurden auch die Karten im Vorstand neu gemischt. Ursi Leutgöb wechselte vom Vorstand in den Beirat. An ihre Stelle wurde Karl Prammer neu als Kassier-Stellvertreter gewählt.

Obfrau bleibt Elfriede Bruckmeier, ihr Sohn Stephan ist Stellvertreter. Als Kassierin fungiert Sissi Sega, Schriftführerin ist Ingrid Vorwahlner, ihr Stellvertreter Michael Epstein. Dem Beirat gehören Petra Forman, Christl Fötsch, Claudia Führer, Alexander Grazer, Ursi Leutgöb und Petra Pirolt an.

Im kommenden Jahr gibt es ein vielfältiges Programm. Der Startschuss ist am 22. April mit der Aufführung des Theaterstückes „Alma Mahler-Werfel – Die Lust zu brennen“, im Herbst folgt zum Thema „Starke Frauen“ ein Theaterstück über Bertha von Suttner.

Neben drei Ausstellungen finden auch vier Konzerte statt. Highlights sind die Veranstaltungen zum 100-jährigen Jubiläum von Eichgraben. Am 17. Mai findet der Jubiläumsball statt. Die Ausstellung Eichgraben in Bildern wird am 24. Juni eröffnet.

Der „Galerie & Lädchen-Club“ lädt einige Male zu Kunst und Kulinarischem aus der Region. Ebenso sind Wirtshausgespräche mit Florian Klenk und die Winter-KulTour im privaten Wohnraum geplant.

