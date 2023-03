Verein „Talente“: Events für Singles geplant

Der Verein „Talente“ mit seinem Sitz in Habersdorf am Biohof Teix hat seine Jahreshauptversammlung abgehalten. Obmann Stephan Teix präsentierte den Jahresbericht von 2022, so wurden ein Spielplatz und eine Lavendellebensspirale mit 1.300 Quadratmetern gebaut. Außerdem gab es 15 Konzerte, drei Kabaretts, fünf Männerabende und sieben Flohmarkttermine sowie Lesungen und weitere Veranstaltungen, wie Weihnachts- und Ostermarkt, Kräuterwanderungen, Kochkurse, Vorträge, Generationswandern, Karaokeabend, Gemüsebauprojekte Sonnwendfeuer, Workshops sowie Vernetzungstreffen.

Der Verein hat derzeit 52 Mitglieder. Bei der Neuwahl wurde Stephan Teix als Obmann bestätigt, als Stellvertreterin wurde Brigitte Hartl aus Neulengbach gewählt. Schriftführer ist Johann Teix aus Inprugg, Stellvertreterin Daniella Dagmar Kisser aus Diesendorf.

Kassierin wurde Daniela Widauer aus Wien, Stellvertreterin Doris Jäger aus Mitterndorf. In Zukunft wird es auch eine eigene Telegramgruppe geben.

Es wird noch intensiver an Gemüseworkshops und dem Handwerk gearbeitet, außerdem soll es auch Veranstaltungen für Singles mit gemeinsamen Ernten, Kochen und Essen und Tanz geben. „Die Veranstaltung nennt sich ‚Herz sucht Kohlsprosse’“, teilt der wiedergewählte Obmann mit.

Ein erstes Open Air ist am 25. Juni bei der Lavendellebensspirale mit der Gruppe Spinning Wheel und anschließender Feuershow mit Tatjana Saphira geplant. Stephan Teix und sein Team freuen sich auch über weitere Mitglieder.

