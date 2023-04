Neulengbach: Neubau für Kindergarten und Arztpraxis

Knapp 15 Minuten dauerte die öffentliche Gemeinderatssitzung: Beschlossen wurde der Bau eines Kindergartens in Haag – auf dem Areal der früheren Rot-Kreuz-Bezirksstelle. In dem Gebäude werden auch Räumlichkeiten für eine Arztpraxis und für Physiotherapie vorgesehen. Das Grundstück gehört der Gemeinde. „Wir haben das Projekt im Vorfeld sehr intensiv diskutiert. Die Frage war, ob wir Eigentum schaffen wollen oder ob wir das Projekt an einen Wohnbauträger vergeben wollen“, berichtete ÖVP-Bürgermeister Jürgen Rummel. Die Gemeinde habe sich ganz klar in Richtung Eigentum ausgesprochen.

Die geschätzten Kosten für das Projekt liegen jetzt auf dem Tisch: Die Rede ist von 5,4 Millionen Euro. „Die Kosten sind sehr, sehr hoch, aber ich glaube, dass das eine wichtige und richtige Investition für die nächste Generation ist“, betonte Rummel.

Die Pläne für den Neubau wurden im Rathaussaal präsentiert. Im Erdgeschoß entstehen vier Kindergartengruppen. Im Obergeschoß werden Bewegungsräume und eine Platzreserve für eine fünfte Kindergartengruppe errichtet. In dem Neubau werden auch Flächen für eine Arztpraxis und für Physiotherapie vorgesehen. Dafür investiert die Gemeinde 1,2 Millionen Euro.

Nachdem es nicht gelungen ist, ein Primärversorgungszentrum in Neulengbach zu etablieren, will man jetzt eine Gruppenpraxis schaffen. Verhandlungen mit zwei Ärzten aus dem Gemeindegebiet und einem Physiotherapeuten laufen. „Ich freue mich, dass wir in dem Neubau 320 Quadratmeter für Praxis- und Therapieflächen zur Verfügung stellen können“, so Jürgen Rummel.

Auch Vizebürgermeister Paul Mühlbauer von den Grünen begrüßt das Kindergarten- und Praxis-Projekt, auch wenn die Kosten hoch sind: „Ich glaube, dass das eine Investition in die Zukunft ist. Auch bei der Bauweise werden wir schauen, dass das zukunftsorientiert ist.“ Mühlbauer ist überzeugt, dass das Projekt eine gute Sache für die Bevölkerung wird.

Auch Stadtrat Alois Heiss von der Liste Heiss ist mit denPLänen einverstanden: „Ein Kindergarten ist notwendig, ich glaube, da sind alle einer Meinung. Es ist gut, wenn wir das Projekt vorantreiben.“ Kritische Töne kamen von Alois Heiss aber in puncto Finanzen: „Ich bin 18 Jahre im Gemeinderat tätig, aber es ist uns noch nie passiert, dass wir ein Projekt von vornherein noch nicht ausfinanziert haben. Wenn es zur Auftragsvergabe kommt, hätte ich gern, dass die Finanzierung von vorne bis hinten steht.“ Heiss forderte einen Nachtragsvoranschlag, in dem die Darlehensaufnahmen enthalten sind.

Bürgermeister Jürgen Rummel versicherte, dass über jegliche Finanzierung informiert werde und es zu keinen Konflikten kommen werde. Man habe bei der Gemeindeaufsicht bereits angefragt, ob ein Nachtragsvoranschlag erforderlich ist und werde diesen auch erstellen, wenn es notwendig ist.

DerGrundsatzbeschluss für den Neubau eines viergruppigen Kindergartens mit Arztpraxis zu geschätzten Gesamtkosten von 5,4 Millionen Euro wurde schließlich im Gemeinderat einstimmig gefasst. Auch die Verwendung einer Förderung und zwei Darlehen wurden einstimmig beschlossen. Die Neulengbacher Kommunalservice GmbH wird mit den Ingenieurleistungen in der Höhe von knapp 500.000 Euro beauftragt. Mit dem Bau soll noch heuer begonnen werden.

