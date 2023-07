Mehr Leben soll im Sommer in die Stadt Neulengbach kommen

Kleinere Maßnahmen zur Stadtkernbelebung sollen im Sommer in Neulengbach realisiert werden. „Der Start für die Stadterneuerung war extrem gut. Bei der Auftaktveranstaltung im Frühling waren etwa 80 Leute dabei. Auch die zweite Veranstaltung war gut besucht. Jetzt muss sich etwas tun“, betont Bürgermeister Jürgen Rummel.

Temporäre Maßnahmen sind geplant. So soll zum Beispiel der Egon Schiele Platz belebt werden. Dort will man eine Schaukel aufstellen. Auf dem Hauptplatz soll ein Parkplatz „geopfert“ werden, um Platz für eine neue Sitzmöglichkeit zu schaffen. „Das ist in Auftrag gegeben“, so Rummel. Beide Maßnahmen sollen im August umgesetzt werden.

In Zusammenarbeit mit Karl Hintermeier soll außerdem ein Stadt-Labor entstehen. Dort sollen Bürger mit Experten ins Gespräch kommen. Der Neulengbacher Karl Hintermeier betreibt die Agentur Message und hat bereits etliche Stadtmarketingskonzepte in verschiedenen Gemeinde erarbeitet.