Heizwerk in Asperhofen wird gebaut

Werbung

Bei der letzten Gemeinderatssitzung im heurigen Jahr wurden im öffentlichen Teil 17 Punkte abgearbeitet. Etwa zehn Bürger verfolgten die Sitzung als Zuhörer.

Ein großes Thema war das Projekt „Nahwärme“. Rudolf Mayerhofer, dessen Technisches Büro mit der Gesamtplanung der Anlage beauftragt wurde, legte eine detaillierte Beschreibung vor: Das Heizhaus wird beim Bauhof errichtet (die NÖN hat bereits berichtet). In zwei Kesseln werden in Summe 400 kW aus Hackschnitzeln generiert, die Leistung kann softwaretechnisch auf 500 kW erhöht werden.

Die Anlieferung von Brennstoff und Entsorgung der Asche erfolgt per LKW über die nahe B 19. Die Trassenlänge beträgt 850 Meter, die Rohre werden in Künetten zwischen 1,60 Meter und 0,80 Meter Tiefe verlegt. Der Hauptstrang hat eine Kapazität von 1000 kW und verläuft durch Grünland rechtsseitig der B 19 bis zum Feuerwehrhaus. Weitere

Leitungen führen von dort durch die Johannesgasse zu den Abnehmern. Die Energie wird in einer Übergabestation hydraulisch entkoppelt an den Heizkreislauf des Kunden übergeben. „Durch die kurze Distanz zu den Verbrauchern hält sich der gesamte Transportverlust in engen Grenzen und kann auf ca. 1 m³ Hackschnitzel pro Tag umgelegt werden“, so die Info in der Sitzung. Bei 30 bis 40 Kunden würden im Jahr als Rechengröße 80.000 Liter Heizöl erspart bzw. 150.000 bis 200.000 kg CO² vermieden.

Eine Ansicht der Anlage. Foto: Skizze:Technisches Büro Mayerhofer

Die Wärmelieferung kann zu 100 Prozent zugesagt werden: „Fällt ein Kessel aus, übernimmt der zweite zusammen mit einem Pufferspeicher, der stets befüllt wird, die Versorgung“, so Rudolf Mayerhofer. Die Pumpe ist als Doppelpumpe ausgelegt, eine weitere Pumpe wird als Ersatzteil vorgehalten. Somit wird Infrastruktur für eine langfristige regionale Wärmesicherung ohne Reparaturrisiko für den Kunden errichtet. Die geplanten Kosten bezifferte Mayerhofer mit 1.160.500 Euro. Der Kunde erhält einen detaillierten Entwurf eines Wärmelieferungsvertrages mit einer Indexsicherung, die sich am Baukosten- und Energiekostenindex orientiert, und dazu einen Vergleich mit den von der E-Control veröffentlichten Heizkosten.

ÖVP-Bürgermeister Harald Lechner ergänzt, dass neben den Fixabnehmern der Gemeinde (Bauhof, Feuerwehr, Gemeindehaus) auch zahlreiche Bewohner der Johannesgasse Interesse bekundeten, ihre Gasheizung zu tauschen, was in der aktuellen Situation wegen der hohen Förderungen von Bund und Land relativ kostengünstig möglich wäre. Andere, vornehmlich Nutzer von Pellets- und Hackschnitzelanlagen, zeigten prinzipiell Interesse, möchten aber die wirtschaftliche Nutzungsdauer der bestehenden Heizung abwarten.

Der Gemeinderat beschloss einstimmig den Bau der Anlage nach der vorgelegten Planung. Im nächsten Schritt müssten die Abnehmerverträge abgeschlossen werden, damit die Kessel nach der tatsächlichen Nachfrage ausgelegt werden können, so Lechner. Abhängig davon sei die Dimensionierung der Abluftanlage, die in den Antrag auf gewerberechtliche Genehmigung eingehe. In diesem Sinne wurde der Punkt „Auswahl der Kessel“ auf Mitte/ Ende Jänner 2023 vertagt.

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.