Neulengbacher BORG-Schüler auf der Spur von Umweltproblemen

Foto: BORG

Ein schönes Projekt wurde mit Schülerinnen und Schülern des Neulengbacher BORG durchgeführt. Die Jugendlichen beschäftigten sich mit der Frage, welcher Staat am nachhaltigsten ist. Die Schüler und Schülerinnen der 6C schlüpften in die Rolle von Entscheidungsträgern, Produzenten und Konsumenten in einem fiktiven Inselstaat. Dabei lösten sie in Kleingruppen Umwelt- und Ressourcenprobleme, erkannten Kreisläufe und versuchten, nachhaltig zu leben und zu handeln.

„Es war ein kurzweiliger Schultag mit engagierten Trainern und Trainerinnen der Arbeiterkammer Niederösterreich und Schülerinnen und Schülern des BORG“, freut sich Pädagogin und Klassenvorstand Karin Schwarzmaier.