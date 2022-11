Anträge werden gestellt: Bemühungen um Nahversorger für Asperhofen

Viele regionale Köstlichkeiten werden an den Wochenenden in den Hofläden der Gemeinde angeboten. Das sei auch eine tolle Sache, weiß ÖVP-Bürgermeister Harald Lechner, dennoch sei ein Lebensmittelgeschäft im Ort gefragt, da es keines mehr gibt. „Das Thema Nahversorger beschäftigt uns schon sehr lange“, sagt der Ortschef.

Nun soll, wie berichtet, bei der Tankstelle an der Hauptstraße ein Geschäft errichtet werden. „Herr Steinhauser geht mit Ende des Jahres in Pension, er hat angeboten, das Geschäftslokal zu vermieten“, so der Bürgermeister.

Aktuell werden die Anträge für Förderungen zur Errichtung eines Nahversorgers gestellt, und Angebote müssen eingeholt werden. „Gespräche mit Leader und mit Nafes sind im Laufen“, so Lechner. Leader könne das Projekt mit 30 Prozent fördern, Nafes, die Niederösterreichische Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des Einkaufs in Orts- und Stadtzentren, mit 40 Prozent.

Sobald die Förderzusage am Tisch liegt, könne mit dem Umbau begonnen werden. Auf den rund 200 m² Fläche soll neben dem Geschäft auch ein kleines Café entstehen. Eine Eröffnung wäre für Herbst 2023 geplant.

Auch die Tankstelle soll erhalten bleiben, wie der Ortschef weiß – entweder als Selbstbedienungstankstelle oder der künftige Geschäftsbetreiber betreut diese mit.

