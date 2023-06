Neuer Betrieb entsteht in Kirchstetten

Vor zwei Jahren hat Iris Langmann die Meisterprüfung als Gärtnerin abgelegt. Ihr Mann Matthias hat im selben Jahr Spenglermeister geworden. Damals haben die beiden eher scherzhaft darüber geredet, ob sie eine gemeinsame Firma gründen sollen. „Aus der Rederei ist Ernst geworden“, schmunzelt die Unterwolfsbacherin.

„Langmann Dach und Garten“ ist der Name des Unternehmens, das die beiden 31-Jährigen gemeinsam betreiben. „Die Kombination gibt es so noch nicht. Wir verbinden alles, was man so braucht rund ums Haus“, so Iris Langmann. Ihr Mann führt die Bauspenglerei, sie selbst bietet Dach- und Fassadenbegrünung und Gartenpflege sowohl für Privatpersonen als auch für Institutionen wie Pflegeheime.

Das Paar hat im Betriebsgebiet Kirchstetten ein passendes Grundstück gefunden und errichtet dort ein Firmengebäude. Die Planung ist gerade im Gang, heuer im Herbst soll Baubeginn sein. „Wunschdatum für die Eröffnung wäre der nächste März“, so Iris Rath.