Kirchstettner Hobby-Kinderbuchautorin: „Meine Kindheit spielt mit“

Heidi Hofmann lebte lange Zeit in Bayern, genauer gesagt in Unterfranken. Vor fast einem Jahr hat sie „wie durch Zauberhand“ ihr neues Zuhause in Kirchstetten gefunden und ist nach Paltram gezogen. „Mit diesem wunderschönen Häuschen habe ich mir einen großen Traum erfüllt“, sagt Hofmann.

Die begeisterte Kirchstettnerin ist Autorin von Kinderbüchern.

„Mein Kater Anton, der sich nach einem Schlaganfall total verändert hatte, war die Inspiration für dieses Buch.“Hofmann über „Die Mäusemarie und ihre besonderen Freunde“

Ihre Bücher sind liebevolle Erzählungen, die Mädchen und Jungen inspirieren und fröhlich machen sollen. So hat Hofmann bereits drei Kinderbücher auf den Markt gebracht, wie etwa „Die Mäusemarie und ihre besonderen Freunde“. Es geht dabei um Katz und Maus, ihre Abenteuer und deren besondere Freunde. „Mein Kater Anton, der sich nach einem Schlaganfall total verändert hatte, war die Inspiration für dieses Buch“, erklärt Heidi Hofmann.

Ihr Buch mit dem Titel „Das Einhorn Sirina entdeckt das Unsichtbare“ soll Kinder dazu ermuntern, daran zu glauben, was sie sehen und haben möchten.

Und das dritte Werk „Das Komma findet seinen Platz“ ist für etwas ältere Kinder im Schulalter gedacht und soll Kinder dazu bringen, spielerisch mit Grammatik und Satzzeichen umzugehen. „Auch in diesem Buch geht es natürlich um Freundschaft und Abenteuer und um Wünsche, die sich erfüllen“, lässt die Autorin wissen. Sie hat keinen Verlag und versucht, ihre Bücher auf Verlagsniveau auf Amazon darzustellen und anzubieten.

„Hauptsächlich sollen meine Geschichten Kinder ermutigen, ihre Fantasien auszuleben und ihre Wünsche ernst zu nehmen.“

Derzeit arbeitet die Paltramerin gerade an der Fortsetzung von „Mäusemarie“ und dem „Komma-Buch“. „Das befindet sich allerdings alles erst in meinem Kopf, geschrieben ist noch nichts, aber es nimmt gerade Struktur an“, beschreibt die Autorin ihre nächsten Pläne.

Sie gehe mit offenen Augen durch die Welt und versuche sich vorzustellen, wie Kinder diese Welt sehen möchten, sagt Hofmann, „aber natürlich spielen auch meine eigene Kindheit und meine Träume dabei eine Rolle. Hauptsächlich sollen meine Geschichten Kinder ermutigen, ihre Fantasien auszuleben und ihre Wünsche ernst zu nehmen.“

Hauptberuflich ist Heidi Hofmann im Büro tätig - von der Kundenbetreuung bis hin zur Buchhaltung. Sie sagt: „Da die Geschäftsführung mir vertraut, darf ich von zuhause aus arbeiten. Das kommt mir natürlich sehr entgegen, da ich mir dadurch die Zeit frei einteilen kann. Solange die Kunden mich erreichen können und die buchhalterischen Fristen eingehalten werden ist es völlig egal, ob ich nachts oder tags arbeite oder gar am Wochenende.“

Das Hobby der 59-jährigen Hobbyautorin ist es, Bücher zu korrigieren und zu formatieren. „Meine beste Freundin hat schon einige Bücher geschrieben und hieraus hat sich eine sehr gute Zusammenarbeit entwickelt. Ich lese Korrektur und formatiere den Großteil ihrer Bücher. Und mit jedem ihrer und meiner Werke lerne ich wieder etwas dazu.“

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.