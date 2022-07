„Man hilft anderen“: Blutspender in der Region Wienerwald

Werbung

Für Conny Künstler ist Blutspenden eine Selbstverständlichkeit. Schon als Kind begleitete sie ihre Eltern zu den Blutspendeaktionen.

Im Alter von 17 Jahren spendete sie selbst zum ersten Mal ihren Lebenssaft bei einer Aktion in ihrer Schule in St. Pölten: „Dafür brauchte man das Einverständnis der Eltern. Und nachher durften wir nach Hause gehen“, schmunzelt die Maria Anzbacherin. Jetzt geht sie mindestens drei Mal pro Jahr zum Blutspenden.

Lebensgefährten nach Pause überzeugt

Conny Künstler: „Ich habe selbst schon eine Bluttransfusion gebraucht und war den Spendern dankbar.“ Foto: Riedl/Archiv

Die Frage nach ihrer Motivation beantwortet sie so: „Als gesunder Mensch ist das für mich selbstverständlich, dass ich Blut spende und damit anderen Menschen helfen kann. Ich habe selbst schon einmal eine Bluttransfusion benötigt und war den anderen Menschen dankbar, die Blut gespendet haben.“

Auch ihren Lebensgefährten, der viele Jahre „pausierte“, konnte Conny Künstler wieder von der Wichtigkeit des Blutspendens überzeugen.

Gut findet Conny Künstler, dass auch Homosexuelle jetzt Blut spenden dürfen. Und dass man eine kurze Information bekommt, wann das Blut jemandem verabreicht wurde – anonym natürlich. „Das ist schön, wenn man weiß, dass man jemandem geholfen hat. Das ist eine gewisse Anerkennung.“ Dass man als Spender einen kurzen Blutbefund bekommt, sieht die Maria Anzbacherin auch sehr positiv.

„Engpässe bei den Blutkonserven gibt es im Sommer immer wieder, aber so schlimm wie heuer war es noch nie.“ Daniel Rauchecker vom Roten Kreuz Neulengbach

In der Region organisiert die Blutspendezentrale regelmäßig gemeinsam mit dem Roten Kreuz Blutabnahmen in Neulengbach. In Zusammenarbeit mit dem Samariterbund gibt es Blutspendeaktionen in Altlengbach und in Eichgraben.

Insgesamt ist die Situation puncto Blutspenden wenig erfreulich. Der Mangel an Konserven hat für Schlagzeilen gesorgt. „Engpässe bei den Blutkonserven gibt es im Sommer immer wieder, aber so schlimm wie heuer war es noch nie“, stellt Daniel Rauchecker vom Roten Kreuz Neulengbach fest.

Die Blutspendezentrale für Wien, Niederösterreich und Burgenland hat einen Aufruf gestartet, um die Menschen zu motivieren, die Ärmel hochzukrempeln. Der Aufruf habe Wirkung gezeigt, weiß Daniel Rauchecker. Aber es sei ganz wichtig, dass die Menschen kontinuierlich über den Sommer zum Blutspenden gehen.

150 Personen pro Termin

Dass in Österreich nur 3,56 Prozent der Menschen, die Blut spenden können, das auch tun sei erschreckend. „Da ist Luft nach oben“, merkt Daniel Rauchecker an. Er gibt zu bedenken, dass im Notfall jeder auf eine Blutspende angewiesen ist: „Das kann ganz schnell gehen.“ In Neulengbach nehmen rund 150 Personen pro Termin teil. „Das ist eine sehr gute Zahl“, zeigt sich der Bezirksstellenleiter-Stellvertreter zufrieden.

Immer wieder können besonders treue Spender ausgezeichnet werden. Aber auch Erstspender können immer wieder begrüßt werden, freut man sich beim Roten Kreuz. Über Social Media Kanäle wie Facebook und Instagram versucht man ein junges Publikum anzusprechen. Stammspender werden von der Blutspendezentrale über die Termine informiert.

