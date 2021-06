Zufrieden zeigt sich Erich Gabler mit dem Ausgang der Matura im BORG: „Wir haben uns gefreut, dass trotz schwieriger Ausgangslage alle Schülerinnen und Schüler antreten durften. Die Fördermaßnahmen haben dazu einen Beitrag geleistet. Der Großteil hat es geschafft.“ Vereinzelte Prüfungen gäbe es noch im Herbst, das sei aber absolut im Rahmen, sagt der Schulleiter.

Insgesamt 40 Jugendliche sind im Neulengbacher Gymnasium heuer zur Matura angetreten. Kompensationsprüfungen fanden am Mittwoch und am Donnerstag statt. Auch die mündlichen Prüfungen, die freiwillig abgelegt werden konnten, fanden an diesen beiden Tagen statt. Dass doch einige Schüler von sich aus zur mündlichen Matura angetreten sind, freut den Schuldirektor besonders. Und: „Es gab viele gute, teilweise exzellente Leistungen.“

Am Montagnachmittag war im BORG eine Maturafeier angesetzt, zu der auch einige Angehörige eingeladen werden durften.

Insgesamt sei bei der Matura alles sehr geordnet abgelaufen, zieht der BORG-Direktor zufrieden Bilanz. Für die anderen Schüler gehe es jetzt noch in die heiße Prüfungsphase: „Schluss ist erst in der letzten Woche.“

Freude über Lockerung bei Maskenpflicht

Mit den Corona-Maßnahmen und auch mit den Selbsttests habe sich alles eingespielt, immer mehr Jugendliche seien auch schon geimpft. Die Änderung der Maskenpflicht jetzt zum Schluss des Semesters sei eine große Erleichterung, so Gabler. Dass die Covid-Fallzahlen sinken habe auch viel Druck genommen.