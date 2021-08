„Wir haben so viele tolle Rückmeldungen bekommen“, zeigt sich Theresa Prammer zufrieden über die diesjährigen Komödienspiele, die am Wochenende erfolgreich zu Ende gingen. „Das freut uns dieses Jahr besonders, da wir ‚Männer im Mond’ gemeinsam geschrieben haben. Es wurde viel gelacht und die Tiefgründigkeit dieser Komödie gelobt.“

Insgesamt zehn Mal standen Alois Frank, Klaus Schaurhofer, Theresa und Joseph Prammer als Theodor, der berühmte TV-Therapeut, Jakob, der Tischler, Henry, der ausgebrannte Komiker – die drei Männer in der Krise – und Yvonne, die Patientin des Therapeuten, auf der Bühne.

„Wir hatten generelles Wetterglück, zwei Vorstellungen fanden im Lengenbacher Saal statt, die anderen acht konnten unter freiem Himmel stattfinden“, zeigt sich die Schauspielerin zufrieden. Ihre Erwartungen, was die Besucherzahlen betrifft, wurden jedenfalls bei weitem übertroffen. Coronabedingt haben die Darsteller der Komödienspiele mit viel weniger Zuschauern gerechnet, „wir sind sehr glücklich, dass die zehn Vorstellungen so gut besucht waren.“ Natürlich sei es kein Sommer wie die letzten Jahre gewesen, „aber wir waren wahnsinnig froh, dass die Komödienspiele mit dieser tollen Unterstützung der Gemeinde Neulengbach stattfinden konnten“, so Prammer. Und es gibt auch schon Pläne für 2022: „Es wird wieder ein Stück mit sieben bis acht Personen geben. Der Plan ist, dass auch wieder die Kinder der Schauspielakademie Neulengbach mitspielen.“

Übrigens: Die Autorin, Schauspielerin und Regisseurin Theresa Prammer liest am Samstag, 14. August, 20 Uhr, im Gerichtshof aus ihrem Buch „Lockvogel“. Musikalisch wird sie dabei von Anna Furtmüller mit Gesang und am Klavier begleitet.