Was tun bei Gewalt in der Familie?

Eine von fünf Frauen ist in irgendeiner Form von Gewalt betroffen. Das eigene Zuhause ist oft der gefährlichste Platz für Frauen und Kinder. Die Wir-Niederösterreicherinnen in Neulengbach luden zu einem Informationsabend am Freitag in die Seebachstube ein. „Es ist uns ein großes Anliegen, dass Gewalt im häuslichen Bereich auch öffentlich angesprochen wird und dass Möglichkeiten aufgezeigt werden, die Betroffenen weiterhelfen können,“ sagt Sabine Zuber, Obfrau des Vereins.

Gewalt gegen Frauen

Gewalt in den eigenen vier Wänden ist keine Privatsache mehr. Wenn im Akutfall die Polizei gerufen wird, hat sie die schwierige Aufgabe, das Gefahrenpotential abzuschätzen und dementsprechend ein Annäherungs- und Betretungsverbot auszusprechen. „Wer gewalttätig ist, muss gehen,“ so Abteilungsinspektor Mario Pfeiffer von der Polizei Neulengbach.

In der Folge kommt dem Gewaltschutzzentrum eine wichtige Rolle bei der Beratung und Prozessbegleitung von Opfern häuslicher Gewalt zu. Jede Frau soll wissen, dass es einen Ausweg aus der Gewaltspirale gibt, so Michaela Egger, die Leiterin des Gewaltschutzzentrums NÖ. Diese Opferschutzeinrichtung wird beauftragt und finanziert vom Bundesministerium für Inneres und vom Bundeskanzleramt.

Über das Zusammenwirken von Polizei und Gewaltschutzzentrum, Familien- und Strafgerichten sowie Kinder- und Jugendhilfe wurde informiert genauso wie über rechtlichen Rahmenbedingungen, zum Beispiel das Annäherungs- und Betretungsverbot.

