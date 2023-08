Neuer Arzt ordiniert im ehemaligen Hotel „Zur Post“

Nach 17 Jahren schließt der beliebte Gemeindearzt Martin Ruzicka seine Praxis am 24. September in einer Wohnanlage im Zentrum (die NÖN berichtete). Mit Stephan Nedwed steht aber bereits ein neuer Arzt in den Startlöchern. Er wird ab 1. Oktober in der Gemeinde ordinieren. Die Praxis wird sich in neuen Räumlichkeiten im ehemaligen Hotel „Zur Post“ befinden. Nedwed gilt als erfahrener Arzt für Allgemeinmedizin mit Zusatzausbildungen in Schmerztherapie und Akupunktur. Außerdem hat er ein Notarztdiplom. Der Mediziner kann auch auf die bisherige Patientendokumentation von Martin Ruzicka zurückgreifen und auch die beiden Assistentinnen werden übernommen.

Aufgrund der neuen, größeren Räumlichkeiten ist es auch möglich, mit Eva Zitzelsberger eine weitere Pflegekraft im Team zu engagieren. So würden, nach Informationen der Gemeinde, mehr medizinische Leistungen, wie Versorgung akuter und chronischer Wunden, Infusionen, Akupunktur, Impfungen, EKG, Blutabnahmen, Vorsorge sowie Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen angeboten werden. Übernommen werden soll auch die Hausapotheke. Das wird aber seitens der Ärztekammer noch nicht bestätigt. „Dr. Stephan Nedwed hat im Juni die Führung einer Hausapotheke beantragt. Diese wurde aber noch nicht bewilligt“, so Pressesprecherin Sigrid Ofner.