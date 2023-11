Armdrückwettbewerb sorgte in Eichgraben für Stimmung

Der Kickboxclub (KBC) Eichgraben und der Verein Armwrestling Austria luden zum ersten Armdrück-Wettbewerb für Frauen, Männer und Junioren in die Bruckmeierei in Eichgraben. So hielt eine der ältesten Sportarten der Welt wieder Einzug in die Wienerwaldgemeinde und sorgte für Spaß, Spannung und gute Stimmung.

Armwrestling ist ein Sport, bei dem sich zwei Personen gegenübersitzen und ihre Arme auf eine gepolsterte Unterlage legen. Ziel des Sports ist es, den Arm des Gegners auf die Unterlage zu drücken. Organisator Florian Bartl und Stephan Bruckmeier freuten sich über einen lustigen und gelungenen Abend. Der jüngste Teilnehmer war der 13-jährige Manuel Klingler, der sich sehr gut schlug und letztendlich mit einem Preis nach Hause ging. Das Team vom Armwrestling Austria stellte den Tisch zur Verfügung und erklärte den Teilnehmern anschaulich das Regelwerk des Sports. Stephan Bruckmeier und sein Team sorgten für das leibliche Wohl der 20 Teilnehmer und der zahlreichen Besucher. Den ersten Platz bei den Herren holte sich Mario Regensburger, bei den Damen gewann Nicole Renner. Die Hauptpreise wurden unter anderem von Stephan Bruckmeier und Andreas Höbart gesponsert.