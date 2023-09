Ehrungen für Bürger bei Sommerfest in Asperhofen

Erstmals lud die Marktgemeinde Asperhofen zu einem Sommerfest. Nach der Eröffnung durch den Gesangsverein Asperhofen-Grabensee mit dem Lied „Grüß euch Gott alle miteinander“ ließ Bürgermeister Harald Lechner alle Projekte der vergangenen Jahre Revue passieren. So hob er die Community Nurses hervor, die in der Gemeinde aktiv sind und beim Fest auch mit einem Stand vertreten waren. Außerdem lobte er die Topothek, die unter der Leitung von Josef Noll zu einer der größten ganz Europas geworden war.

Umgesetzt wurde außerdem die zweite Kleinkinderbetreuungsgruppe, die durch den Ankauf des Raiba-Gebäudes ermöglicht wurde. Großes Projekt der vergangenen Jahre war der Neubau der Volksschule mit acht Klassen und externen Turnsaal, der auch von Vereinen und Gruppen genutzt werden kann. Thema war auch die Übersiedlung der Mediathek, um Platz für die neue Ordination zu machen. „Die Pensionierung von Gemeindearzt Günther Schrefl stellte eine große Herausforderung dar, denn wenn die Stelle nicht rechtzeitig nachbesetzt worden wäre, wäre auch die Hausapotheke verloren gegangen, und so wurde in vier Monaten eine neue Praxis im Gemeindeamt 'auf die Welt gebracht'“, so Lechner.

In Umsetzung befindet sich derzeit das nächste Großprojekt - der Umbau der Steinhauser Tankstelle in ein „Nah & Frisch“ Geschäft, das bereits Ende Oktober fertig sein soll, ebenso wie die neue Turmöl Tankstelle auf demselben Areal.

Nach Darbietungen des Klarinettenensembles der Musikschule sowie des Musikvereins Neulengbach-Asperhofen wurden Vereinen, Feuerwehren, Institutionen und Freiwilligen Dank ausgesprochen und mit Urkunden und Anstecknadeln gratuliert. Für die zahlreich erschienenen Neuzugezogenen gab es Willkommensgeschenke. Als Überraschung gratulierte geschäftsführende Gemeinderätin Christina Steinböck Bürgermeister Harald Lechner noch zum 40er, den er im Sommer feierte und würdigte sein Engagement.

Den Abschluss des gemütlichen Festaktes bildete ein Buffett, bei dem sich die Gäste noch lange an dem lauen Sommerabend miteinander austauschten. Für die Kinder gab es ebenfalls ein buntes Programm.