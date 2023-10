Erster Stammtisch der Community Nurses in Asperhofen

Die Community Nurses sind in der Region Wienerwald sehr aktiv. Vorträge zu Gesundheitsthemen, aber auch Stammtisch zum Austausch und zum Plaudern werden in den Gemeinden angeboten. Jetzt fand der erste Stammtisch der „Gemeindeschwestern“ in Asperhofen statt, und zwar in der Mediathek „das fenster“.

Roswitha Lattner und Anita Fisselberger freuten sich, dass sie auch Bürgermeister Harald Lechner und seine Vorgängerin Käthe Wolk zu dem Treffen begrüßen konnten. Auch Pfarrer Franz Dangl schaute bei dem Treffen vorbei.

Der nächste Stammtisch findet am 6. November von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr statt. „Wir werden wieder viele interessante Gespräche führen“, freuen sich die Community Nurses.